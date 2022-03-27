Франция
Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ПСЖ не смог договориться с Маркиньосом о продлении контракта
Стороны не смогли договориться о финансовой части контракта
DAZN
Переговоры между "Пари Сен-Жермен" и Маркиньосом зашли в тупик, пишет Mundo Deportivo.
По данным источника, стороны вели переговоры на протяжении нескольких месяцев. Защитник рассчитывал на продление контракта до 2026 или 2027 года. На данный момент стороны не могут согласовать финансовый вопрос. "ПСЖ" не готов удовлетворить экономические запросы Маркиньоса.
В нынешнем сезоне он принял участие в 24 матчах французской Лиги 1 и забил 3 гола.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- ВСУ ведут бои на территории Херсонской области
- Известно время и место матча Динамо в Юношеской лиге УЕФА
- Генштаб: Ежедневно в Севастополь привозят 50-100 раненых российских солдат
- СМИ: Чемпион Франции может подписать легионера Динамо
- Две легенды. Месси встретился с другой культовой аргентинской десяткой. ФОТО
- Вратарь Челси расслабляется с Мисс Испания на Багамах во время паузы в чемпионате
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...