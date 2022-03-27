ПСЖ не смог договориться с Маркиньосом о продлении контракта

Переговоры между "Пари Сен-Жермен" и Маркиньосом зашли в тупик, пишет Mundo Deportivo.

По данным источника, стороны вели переговоры на протяжении нескольких месяцев. Защитник рассчитывал на продление контракта до 2026 или 2027 года. На данный момент стороны не могут согласовать финансовый вопрос. "ПСЖ" не готов удовлетворить экономические запросы Маркиньоса.

В нынешнем сезоне он принял участие в 24 матчах французской Лиги 1 и забил 3 гола.