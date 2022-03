Мбаппе не рассматривает переход в Барселону. Выбор будет между Реалом и ПСЖ

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе не рассматривает вариант с трансфером в "Барселону", сообщил Фабрицио Романо в подкасте Here we go. Парижане не оставляют попыток уговорить француза.

Сообщается, что Килиан рассматривает лишь два варианта продолжения. Мбаппе либо останется в "ПСЖ", либо уйдет в "Реал".

Соглашение с "Реалом" Мбаппе ещё не подписал, поэтому "ПСЖ" будет продолжать пытаться договориться с игроком.

В этом сезоне Килиан Мбаппе забил 26 голов и отдал 14 передач в 37 матчах за французский клуб. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего француза в 160 миллионов евро.