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Мбаппе не рассматривает переход в Барселону. Выбор будет между Реалом и ПСЖ
Парижане все ещё пытаются договорится с Килианом
Фото: twitter.com/PSG_inside
Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе не рассматривает вариант с трансфером в "Барселону", сообщил Фабрицио Романо в подкасте Here we go. Парижане не оставляют попыток уговорить француза.
Сообщается, что Килиан рассматривает лишь два варианта продолжения. Мбаппе либо останется в "ПСЖ", либо уйдет в "Реал".
Соглашение с "Реалом" Мбаппе ещё не подписал, поэтому "ПСЖ" будет продолжать пытаться договориться с игроком.
В этом сезоне Килиан Мбаппе забил 26 голов и отдал 14 передач в 37 матчах за французский клуб. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего француза в 160 миллионов евро.
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