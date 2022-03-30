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Месси подписал контракт с блокчейн-платформой Socios на 20 миллионов долларов

Франция
(2 голосов)

Их токены позволяют незначительно влиять на клубные решения

Месси подписал контракт с блокчейн-платформой Socios на 20 миллионов долларов

Фото: messi.com

Новина українською

Нападающий "ПСЖ" Лионель Месси подписал трехлетнее соглашение с блокчейн-платформой Socios.com на 20 миллионов долларов, сообщает Reuters. Аргентинец получил роль глобального амбассадора бренда.

Socios.com позволяет фанатам приобрести специальные клубные токены, которые позволяют путем голосование незначительно влиять на клубные решения.

Ранее также с компанией Crypto о своем многолетнем партнерстве заявил Леброн Джеймс.

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В статье: Лионель Месси ЛеБрон Джеймс ПСЖ Socios.com
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Источник:
reuters.com

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