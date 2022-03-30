Франция
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Месси подписал контракт с блокчейн-платформой Socios на 20 миллионов долларов
Их токены позволяют незначительно влиять на клубные решения
Фото: messi.com
Нападающий "ПСЖ" Лионель Месси подписал трехлетнее соглашение с блокчейн-платформой Socios.com на 20 миллионов долларов, сообщает Reuters. Аргентинец получил роль глобального амбассадора бренда.
Socios.com позволяет фанатам приобрести специальные клубные токены, которые позволяют путем голосование незначительно влиять на клубные решения.
Ранее также с компанией Crypto о своем многолетнем партнерстве заявил Леброн Джеймс.
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Источник:reuters.com
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