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"Для нас это самый лучший вариант". Директор Лиона - о трансфере Тете
В клубе надеются сохранить игрока как можно дольше
Фото: twitter.com/GroupamaStadium
Накануне "Лион" объявил об аренде вингера "Шахтера" Тете до конца этого сезона. Директор французского клуба Винсент Понсо поделился мыслями после подписания 22-летнего бразильца.
"Тете будет играть у нас до конца сезона. Мы работаем на среднесрочную перспективу, потому хотим оставить его и после завершения сезона.
Для нас это самый лучший вариант. Я благодарен его окружению. Желание игрока было решающим. Думаю, Тете понимает, что мы – клуб с амбициями", – сказал Понсо.
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