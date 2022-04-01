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"Для нас это самый лучший вариант". Директор Лиона - о трансфере Тете

Франция
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В клубе надеются сохранить игрока как можно дольше

"Для нас это самый лучший вариант". Директор Лиона - о трансфере Тете

Фото: twitter.com/GroupamaStadium

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Накануне "Лион" объявил об аренде вингера "Шахтера" Тете до конца этого сезона. Директор французского клуба Винсент Понсо поделился мыслями после подписания 22-летнего бразильца.

"Тете будет играть у нас до конца сезона. Мы работаем на среднесрочную перспективу, потому хотим оставить его и после завершения сезона.

Для нас это самый лучший вариант. Я благодарен его окружению. Желание игрока было решающим. Думаю, Тете понимает, что мы – клуб с амбициями", – сказал Понсо.

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В статье: Лион Шахтер (Донецк) Тете
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Источник:
ФК Лион

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