"Для нас это самый лучший вариант". Директор Лиона - о трансфере Тете

Накануне "Лион" объявил об аренде вингера "Шахтера" Тете до конца этого сезона. Директор французского клуба Винсент Понсо поделился мыслями после подписания 22-летнего бразильца.

"Тете будет играть у нас до конца сезона. Мы работаем на среднесрочную перспективу, потому хотим оставить его и после завершения сезона.

Для нас это самый лучший вариант. Я благодарен его окружению. Желание игрока было решающим. Думаю, Тете понимает, что мы – клуб с амбициями", – сказал Понсо.