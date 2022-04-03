Лига 1. Страсбур навязывает борьбу лидерам, выездные победы Марселя и Монако

Лига 1, 30-й тур

Страсбур, "Стад де ла Мено"

"Страсбур" – "Ланс" 1:0

Гол: Ажорк (67, пен)

"Страсбур" возвращается в гонку за Лигу Чемпионов, минимально победив крепкий "Ланс". Единственный гол в матче забил Людовик Ажорк, реализовал пенальти в середине второго тайма. На фоне осечек "Ренна" и "Ниццы" команда Жульена Стефана поднялась на 4-ю строчку, всего в двух пунктах от зоны ЛЧ. "Кроваво-желтые" остались девятыми.

Сент-Этьен, "Жоффруа Гишар"

"Сент-Этьен" – "Марсель" 2:4

Голы: Буанга (9), Гурна-Дуат (86) – Пайет (45+2 пен), Колодзейчак (60, автогол), Дьенг (68, пен), Арит (73)

"Сент-Этьен" заметно прибавил после назначения Паскаля Дюпраза, до это идя на серии из трёх матчей без поражений. Денис Буанга своим третим голов в пяти последних встречах подарил "зелёным" надежду на успех, но "Марсель" на то и вторая команда Лиги 1, что надежду эту похоронила. Экс-защитник "Ман Сити" Мангаля и форвард Норден по разу сфолили в своей штрафной, а между двумя пенальти вместился ещё и автогол Колодзейчака. Напоследок команды обменялись голами Амина Арита и Гурна-Дуата.

Мец, "Сен-Симфорьен"

"Мец" – "Монако" 1:2

Голы: Амаду (62) – Бен Йеддер (46), Боаду (72)

После невзрачной первой половины на "Сен-Симфорьен" команды начали с места в карьер во второй. Виссам Бен Йеддер в первой же атаке вывел "монегасков" вперёд, забив свой 18-й гол в Лиге 1 и выйдя в лидеры бомбардирской гонки. Аутсайдер едва не зацепился за результат, когда на 62-й минуте Ибраим Амаду забил с углового. Вскоре Майрон Боаду ответил тем же, замкнув головой подачу Энрике с корнера. 1:2. "Монако" отстаёт от топ-5 на 4 пункта, но за еврокубки обязательно поборется.

Монпелье, "Стад де ля Моссон"

"Монпелье" – "Брест" 0:2

Голы: Сатриано (69), Онора (79)

Особой мотивации ни "Монпелье", ни "Брест" на финише сезона не имеют. За Европу не поборешься, шансов на вылет тоже мало, барахтаясь в начале нижней части таблицы. "Бресту" сегодня результат был нужен хотя бы на фоне 3 поражений в 4 последних турах, вот они и включились на последние 20 минут. "Монпелье" спорит особо не стал, всё равно сохранив отрыв от сегодняшнего оппонента в 3 пункта.

Труа, "Стад де л’Об"

"Труа" – "Реймс" 1:0

Гол: Рипар (90+3)

Удаление: Матусива (54, гости)

"Труа" 35 минут второго тайма отчаянно пытался пробить ворота Райковича на фоне удаления гостей. 11 из 15 своих ударов команда Брюно Ирлеса нанесли уже находясь в большинстве, и в конце концов осада дала результат – Рено Рипар принёс команде победу на третьей компенсированной минуте. "Труа" в 5 очках от зоны вылета после из трёх побед в четырёх турах, "Реймс" в безопасных 10 пунктах от бездны.

Клермон, "Габриэль Монпье"

"Клермон" – "Нант" 2:3

Голы: Хауи (58), Самед (63) – Блас (43, пен), Чиривелья (62), Коло Муани (67)

Удаление: Самед (72)

На "Габриэль Монпье" выдался самый веселый матч воскресного дня. "Клермон" и "Нант" устроили веселые гонки. Гости дважды выходили вперёд, хозяева дважды отыгрывались. Потом "Нант" забил третий, но "Клермону" на это ответ найти не удалось, играя последние 20 минут без автора одного из голов Самеда. "Канарейки" на приличном восьмом месте, "Клермон" после 4 поражений кряду в опасной близости от зоны вылета (1 пункт).