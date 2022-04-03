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Лига 1. Блестящий дебют Тете принёс Лиону победу над Анже

Франция
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"Горняку" хватило двух минут для первого гола во Франции

Лига 1. Блестящий дебют Тете принёс Лиону победу над Анже

Фото: Olympique Lyonnais

Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига 1. 30-й тур

Лион, "Парк Олимпик Лионне"

"Лион" – "Анже" 3:2

Голы: Дембеле (26, 52), Тете (80) – Лаге (50), Буфаль (59)

"Лион": Лопеш – Эмерсон (Энрике, 70), Люкеба, Боатенг (Кадевере, 69), Гюсто – Ндомбеле (Тете, 78), Тиаго Энрике – Ауар, Пакета, Февр – Дембеле

"Анже": Мандреа – Эбоссе, Траоре, Менди – Думбия, Капелль (Унахи, 75), Мангани, Фюльжени (Шо, 74), Лаге – Буфаль (Нинга, 84), Баокен (Яколиш, 83)

Предупреждения: Энрике (85) – Думбия (90+2)

У "Лиона" Петера Боса есть два режима: в первом команда играет сдержанно и без риска, мяч постоянно у "ткачей", и они и сами создают мало, да и соперник без мяча лишён подобной возможности; во втором случае "Лион" весело атакует и за матч обязательно выдаст пару-тройку шикарнейших комбинаций, но сзади будет сплошной проходной двор. К радости нейтрального зрителя, сегодня Бос избрал второй вариант.

В первом тайме "Лион" неспешно, но всё же атаковал и делал это большим числом. Как только хозяева поднимали скорость, "Анже" переставал справляться. Дебютный гол в матче от Муссы Дембеле стал результатом как раз подобного сценария. Ндомбеле, Ауар и Пакета здорово комбинировали между линий, и в конце концов Танги выдал блестящую передачу на Дембеле, забившего 11-й гол в кампании.

После перерыва "Анже" стал действовать прямолинейнее и наглее в атаке, и бестолковость обороны "Лиона" тут же дала о себе знать. После простого кросса Думбия всё рассыпалось по цепочке – Гюсто не успел заблокировать навес, Боатенг испарился, Люкеба потерял позицию, а Эмерсон проспал. Ах да, опорной зоны при обороне вовсе замечено не было. Один вингбек навесил, другой замкнул. Пакету такой расклад раззадорил, и бразилец очередным гениальным ассистом в чисто бразильском стиле позволил Дембеле оформить дубль.

"Анже" тут же вновь восстановил паритет. Софьян Буфаль сам начал атаку, и сам её завершил после очередного заброса в штрафную. В голевом эпизоде в штрафной загадочным образом оказалось больше игроков атакующей стороны, чем защищающейся, а Ндомбеле в очередной раз напомнил, почему сеу Жозе и Конте его на дух не переносили. О дисциплине Танги и не слыхал.

На финише Бос совсем сдурел, отправил двух десяток Пакета и Ауара в опорку, а на фланги атаки выпустил свежих Тете и Кадевере. Дерзость необыкновенная, но "Анже" оказался к ней моральной не готов. Дебют "горняка" выдался что надо: вышел на 78-й минуте, немного осмотрелся, и секунд через сто влепил мяч в дальний угол ворот Мандреа, оказавшись всеми забытым в штрафной площади гостей. 3:2. Многообещающий дебют Тете и очередная ярка, но бестолковая игра "Лиона".

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В статье: Лион Анже Тете
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Комментарии (1)
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Extrim4ik (Extreme)
03.04.2022 в 20:10
Хорош, Тете
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