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Арендованный у Шахтера Тете забил в первом же матче за Лион
Гол спустя две минуты после выхода на поле
Фото: twitter.com/GroupamaStadium
Арендованный у донецкого "Шахтера" бразильский вингер Тете дебютировал за французский "Лион" в матче против "Анже". Нападающий вышел на поле на 78 минуте, заменив Танги Ндомбеле. Уже спустя две минуты Тете смог забить гол с передачи правого защитника команды Мало Густо.
Этот гол стал победным для "Лиона", и матч завершился со счетом 3:2. Другие два забитых мяча на счету страйкера Муссы Дембеле.
Для Тете это уже 11 гол в этом сезоне, больше в команде только у того же Муссы Дембеле и Карла Токо Экамби – по 13. Тете же забил 9 за "Шахтер" в рамках Украинской Премьер-лиги и еще один в квалификации Лиги Чемпионов.
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