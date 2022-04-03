Арендованный у Шахтера Тете забил в первом же матче за Лион

Арендованный у донецкого "Шахтера" бразильский вингер Тете дебютировал за французский "Лион" в матче против "Анже". Нападающий вышел на поле на 78 минуте, заменив Танги Ндомбеле. Уже спустя две минуты Тете смог забить гол с передачи правого защитника команды Мало Густо.

Этот гол стал победным для "Лиона", и матч завершился со счетом 3:2. Другие два забитых мяча на счету страйкера Муссы Дембеле.

Для Тете это уже 11 гол в этом сезоне, больше в команде только у того же Муссы Дембеле и Карла Токо Экамби – по 13. Тете же забил 9 за "Шахтер" в рамках Украинской Премьер-лиги и еще один в квалификации Лиги Чемпионов.