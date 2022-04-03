УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Арендованный у Шахтера Тете забил в первом же матче за Лион
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Арендованный у Шахтера Тете забил в первом же матче за Лион

Франция
(1 голосов)

Гол спустя две минуты после выхода на поле

Арендованный у Шахтера Тете забил в первом же матче за Лион

Фото: twitter.com/GroupamaStadium

UA-Футбол
Новина українською

Арендованный у донецкого "Шахтера" бразильский вингер Тете дебютировал за французский "Лион" в матче против "Анже". Нападающий вышел на поле на 78 минуте, заменив Танги Ндомбеле. Уже спустя две минуты Тете смог забить гол с передачи правого защитника команды Мало Густо.

Этот гол стал победным для "Лиона", и матч завершился со счетом 3:2. Другие два забитых мяча на счету страйкера Муссы Дембеле.

Для Тете это уже 11 гол в этом сезоне, больше в команде только у того же Муссы Дембеле и Карла Токо Экамби – по 13. Тете же забил 9 за "Шахтер" в рамках Украинской Премьер-лиги и еще один в квалификации Лиги Чемпионов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лион Шахтер (Донецк) Тете
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...