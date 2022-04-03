ПСЖ – Лорьян 5:1. Супертрио растерзало аутсайдера

Лига 1. 30-й тур

Париж, Парк де Пренс

ПСЖ – Лорьян 5:1

Голы: Неймар (12, 90), Мбаппе (28, 67), Месси (73) – Моффи (56)

ПСЖ: Доннарумма – Мендеш, Кимпембе, Маркиньос (Рамос, 72), Хакими – Гуйе, Паредес (Вейналдум, 43), Данилу (Керер, 80) – Неймар, Мбаппе, Месси

Лорьян: Дрейер – Ле Гофф, Петро, Лапорт, Мендес – Монкондюи, Абержель, Ле Фе – Уаттара (Лорьянте, 77), Коне (Сумано, 68), Моффи (Буагар, 77)

Предупреждения: Гуйе (53), Кимпембе (57) – Коне (38)

К 30-му туру Лиги 1 звёздное трио атаки “Пари Сен-Жермен” наконец проявило себя во всей красе. Жертвой столичных прим пал один из аутсайдеров чемпионата Франции “Лорьян”. Вопрос только в том, где были Месси с Неймаром в прошлом месяце, когда команда вылетала от мадридского “Реала” в Лиге Чемпионов и разгромно проигрывала “Монако” (3:0)?

Показательно, что даже в матче, в котором блистали все, Килиан Мбаппе выделялся даже на фоне многократного обладателя ЗМ и его бразильского друга. Дело не только в том, что Мбаппе к дублю добавил хет-трик из ассистов, таким образом поучаствовав во всех голах своей команды.

И не в гиперактивности француза, наклепавшего 7 обводок и 4 передачи под удар. Просто все шло через Мбаппе. Черепашка развивал атаки, чтобы затем либо завершить их самому, либо отдать решающий пас. Перед вами действительно индивидуально лучший игрок мира, дамы и господа.

Мбаппе осталось показывать это не только в каждом розыгрыше Лиги Чемпионов, но и в лиге, за которой пристально следят миллионы. Похоже, “Реал” летом совершит сделку на уровне подписания Криштиану в 2009-м. Хотя пределом мечтаний было бы увидеть его в АПЛ.

Кстати, о пропущенном. Хакими с Маркиньосом и Доннаруммой снова начудили так, что возникают всё те же мадридские флэшбеки. Хакими отдал несуразный пас, Маркиньос растерялся, а якобы лучший вратарь мира в прошлом году как обычно сначала действует, а потом думает.