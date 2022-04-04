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В ПСЖ готовы отдать Мбаппе капитанскую повязку, чтобы удержать его в команде
Хватит ли этого?
Фото: twitter.com/PSG_inside
Будущее Килиана Мбаппе в ПСЖ с каждым днем становится все более туманным.
В клубе это прекрасно понимают и готовы пойти на все, чтобы удержать игрока в Париже.
Последняя попытка и козырь французов - это капитанская повязка.
Мбаппе готовы сделать капитаном команды, чтобы он не ушел в "Реал" уже следующим летом.
Сообщается, что этот шаг не лишен логики.
Текущий капитан команды - Маркиньос (получил повязку после ухода Тиаго Силвы) - находится под огнем критики из-за слабой игры.
Мбаппе виступает за ПСЖ з 2017 года и имеет на своем счету более 200 матчей.
Вопрос только в том, достаточно ли капитанской повязки для того, чтобы убедить футболиста остаться?
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