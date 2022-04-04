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В ПСЖ готовы отдать Мбаппе капитанскую повязку, чтобы удержать его в команде

Франция
(1 голосов)

Хватит ли этого?

В ПСЖ готовы отдать Мбаппе капитанскую повязку, чтобы удержать его в команде

Фото: twitter.com/PSG_inside

UA-Футбол
Новина українською

Будущее Килиана Мбаппе в ПСЖ с каждым днем становится все более туманным.

В клубе это прекрасно понимают и готовы пойти на все, чтобы удержать игрока в Париже.

Последняя попытка и козырь французов - это капитанская повязка.

Мбаппе готовы сделать капитаном команды, чтобы он не ушел в "Реал" уже следующим летом.

Сообщается, что этот шаг не лишен логики.

Текущий капитан команды - Маркиньос (получил повязку после ухода Тиаго Силвы) - находится под огнем критики из-за слабой игры.

Мбаппе виступает за ПСЖ з 2017 года и имеет на своем счету более 200 матчей.

Вопрос только в том, достаточно ли капитанской повязки для того, чтобы убедить футболиста остаться?

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В статье: Килиан Мбаппе ПСЖ
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