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Мбаппе: Называть себя лучшим в мире – самонадеянно. Хотя, может, я и такой
Немного кокетства
Фото: twitter.com/PSG_inside
Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе рассказал, считает ли он себя лучшим игроком мира. "Если меня не считают лучшим, никто от этого не умрет. А если считают, то это приятно", – приводит его слова Culture PSG.
– Как считаете, сейчас вы лучший игрок мира?
– Я всегда хотел им быть. Называть себя лучшим в мире – слегка самонадеянно, хотя, может, я и такой, а может, и нет. Люди должны решать. Когда ты лучший, то не должен говорить об этом. Я стараюсь на поле показать, на что способен.
Если меня не считают лучшим, никто от этого не умрет. А если считают, то это приятно, – сказал нападающий "ПСЖ".
В этом сезоне Килиан провел за "ПСЖ" 38 матчей, забил 28 голов и отдал 17 передач. Transfermarkt оценивает 23-летнего француза в 160 миллионов евро.
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