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Мбаппе: Называть себя лучшим в мире – самонадеянно. Хотя, может, я и такой

Франция
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Немного кокетства

Мбаппе: Называть себя лучшим в мире – самонадеянно. Хотя, может, я и такой

Фото: twitter.com/PSG_inside

Новина українською

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе рассказал, считает ли он себя лучшим игроком мира. "Если меня не считают лучшим, никто от этого не умрет. А если считают, то это приятно", – приводит его слова Culture PSG.

– Как считаете, сейчас вы лучший игрок мира?

– Я всегда хотел им быть. Называть себя лучшим в мире – слегка самонадеянно, хотя, может, я и такой, а может, и нет. Люди должны решать. Когда ты лучший, то не должен говорить об этом. Я стараюсь на поле показать, на что способен.

Если меня не считают лучшим, никто от этого не умрет. А если считают, то это приятно, – сказал нападающий "ПСЖ".

В этом сезоне Килиан провел за "ПСЖ" 38 матчей, забил 28 голов и отдал 17 передач. Transfermarkt оценивает 23-летнего француза в 160 миллионов евро.

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В статье: Килиан Мбаппе ПСЖ
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Источник:
culturepsg.com

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