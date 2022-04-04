Мбаппе: Называть себя лучшим в мире – самонадеянно. Хотя, может, я и такой

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе рассказал, считает ли он себя лучшим игроком мира. "Если меня не считают лучшим, никто от этого не умрет. А если считают, то это приятно", – приводит его слова Culture PSG.

– Как считаете, сейчас вы лучший игрок мира?

– Я всегда хотел им быть. Называть себя лучшим в мире – слегка самонадеянно, хотя, может, я и такой, а может, и нет. Люди должны решать. Когда ты лучший, то не должен говорить об этом. Я стараюсь на поле показать, на что способен.

Если меня не считают лучшим, никто от этого не умрет. А если считают, то это приятно, – сказал нападающий "ПСЖ".

В этом сезоне Килиан провел за "ПСЖ" 38 матчей, забил 28 голов и отдал 17 передач. Transfermarkt оценивает 23-летнего француза в 160 миллионов евро.