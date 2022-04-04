Английский топ-клуб попытается побороться за Мбаппе

"Манчестер Сити" или "Ливерпуль" попытаются подписать нападающего "ПСЖ" Килиана Мбаппе, сообщает Адриен Гренье со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

???? Le troisième club en lice dans le dossier Kylian Mbappé ???????? pourrait être Liverpool ou Manchester City.



(@agrandesso @Gazzetta_it) — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) April 4, 2022

Сообщается, что один английский клуб попытается совершить трансфер Килиана Мбаппе. Точная команда не называется, однако соответствующими ресурсами и статусом обладают только две команды: "Ливерпуль" и "Манчестер Сити".

Ранее сообщалось, что Мбаппе рассматривает только "Реал" Мадрид, как возможное место продолжения карьеры.

В этом сезоне Килиан провел за "ПСЖ" 38 матчей, забил 28 голов и отдал 17 передач. Transfermarkt оценивает 23-летнего француза в 160 миллионов евро.