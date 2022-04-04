Президент ПСЖ предложил устроить церемонию открытия перед финалом Лиги чемпионов

Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи предложил организовать церемонию открытия финала Лиги чемпионов, сообщает GFFN. "Я предложил устроить матч, в котором предыдущий победитель сразится с топ-клубом", – сказал он The Athletic.

Я не могу понять, как Супербоул (может казаться) важнее финала Лиги чемпионов. У Супербоула и в общем у США есть этот дух, творчество и это чувство развлечения.

Я предложил устроить церемонию открытия Лиги чемпионов и сыграть в эту ночь матч, в котором предыдущий победитель сразится с топ-клубом.

Возможно, это не очень хорошая идея, но, по крайней мере, давайте бросим вызов статусу-кво. Каждая игра должна быть событием, развлекать", – заявил Нассер в интервью The Athletic.