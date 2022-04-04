УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Президент ПСЖ предложил устроить церемонию открытия перед финалом Лиги чемпионов
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Президент ПСЖ предложил устроить церемонию открытия перед финалом Лиги чемпионов

Франция
Обновлено
(2 голосов)

При этом признал, что идея может быть не очень хорошей

Президент ПСЖ предложил устроить церемонию открытия перед финалом Лиги чемпионов

Фото: twitter.com/PSG_inside

Новина українською

Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи предложил организовать церемонию открытия финала Лиги чемпионов, сообщает GFFN. "Я предложил устроить матч, в котором предыдущий победитель сразится с топ-клубом", – сказал он The Athletic.

Я не могу понять, как Супербоул (может казаться) важнее финала Лиги чемпионов. У Супербоула и в общем у США есть этот дух, творчество и это чувство развлечения.

Я предложил устроить церемонию открытия Лиги чемпионов и сыграть в эту ночь матч, в котором предыдущий победитель сразится с топ-клубом.

Возможно, это не очень хорошая идея, но, по крайней мере, давайте бросим вызов статусу-кво. Каждая игра должна быть событием, развлекать", – заявил Нассер в интервью The Athletic.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лига чемпионов Нассер Аль-Хелаифи ПСЖ
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
getfootballnewsfrance.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
royalstas (Вінниця)
04.04.2022 в 21:42
Ідиотизм! Ломається вже на тому що минулорічний переможець може приймати участь в цьогорічному фіналі! Не говорячи про те який саме топ клуб вибрати йому в пару за якими критеріями і т. д. ...
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...