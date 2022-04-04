Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Президент ПСЖ предложил устроить церемонию открытия перед финалом Лиги чемпионов
При этом признал, что идея может быть не очень хорошей
Фото: twitter.com/PSG_inside
Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи предложил организовать церемонию открытия финала Лиги чемпионов, сообщает GFFN. "Я предложил устроить матч, в котором предыдущий победитель сразится с топ-клубом", – сказал он The Athletic.
Я не могу понять, как Супербоул (может казаться) важнее финала Лиги чемпионов. У Супербоула и в общем у США есть этот дух, творчество и это чувство развлечения.
Я предложил устроить церемонию открытия Лиги чемпионов и сыграть в эту ночь матч, в котором предыдущий победитель сразится с топ-клубом.
Возможно, это не очень хорошая идея, но, по крайней мере, давайте бросим вызов статусу-кво. Каждая игра должна быть событием, развлекать", – заявил Нассер в интервью The Athletic.
Популярное сейчас
- Тарас Степаненко тренируется с Динамо
- Орки со стороны Херсона нанесли ракетный удар по Николаеву
- Зеленский посетил Бучу. Он все еще готов к переговорам с россией
- Арендованный у Шахтера Тете забил в первом же матче за Лион
- Лучшие друзья человека. Как животные помогают украинским военным. ФОТО
- Новый секс-символ украинок. Боец спецназа рассказал о внезапной популярности в сети