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Сент-Этьен не нашел покупателя. Клуб сняли с продажи
Год искали желающих
Фото: twitter.com/ASSEofficiel
Функционеры "Сент-Этьена" Ролан Ромейе и Бернар Кайаццо сняли клуб с продажи после почти года поисков покупателя, сообщает GFFN. Руководство теперь будет искать миноритарного акционера, чтобы привлечь инвестиции.
Сообщается, что за год поиска нового владельца функционеры не нашли подходящего покупателя, а предстоящее вливание средств лигой по соглашению с инвестиционным партнером немного меняет ситуацию. "Сент-Этьен" получит 33 миллиона евро безвозвратно.
Также ожидается распродажа летом, а истечение крупных контрактов футболистов позволит клубу разгрузить финансовую нагрузку и выйти из кризиса. Функционеры будут искать миноритарного акционера, который вложится в клуб.
В Лиге 1 "Сент-Этьен" идет на 18 месте с 27 очками после 30 туров. В чемпионате франции вылетают только 2 команды из 20, ещё одна будет играть стыки за право остаться.
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