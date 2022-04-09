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Лига 1. Мбаппе и Неймар отгрузили Клермону по хет-трику
У Месси хет-трик из ассистов
Фото: Paris Saint-Germain/Twitter
Килиан Лига 1, 31-й тур
Клермон, Габриэль Монпье
Клермон – ПСЖ 1:6
Голы: Доссу (42) – Неймар (6, 71, пен, 83), Мбаппе (19, 74, 80)
Клермон: Десмас – Менди, Биллонг, Сейд, Зедадка – Гастье, Манье – Хауи (Да Кунья, 67), Бертомье (Кийе, 67), Доссу (Аллевина, 66) – Байо (Бускетс, 84)
ПСЖ: Доннарумма – Мендеш (Бернат, 85), Кимпембе (Керер, 79), Рамос, Хакими (Эбимбе, 86) - Гуйе (Вейналдум, 67), Верратти (Мишю, 85), Данилу – Неймар, Мбаппе, Месси
Предупреждение: Гастье (70) – Неймар (53)
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