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Лига 1. Мбаппе и Неймар отгрузили Клермону по хет-трику

Франция
(1 голосов)

У Месси хет-трик из ассистов

Лига 1. Мбаппе и Неймар отгрузили Клермону по хет-трику

Фото: Paris Saint-Germain/Twitter

Новина українською

Килиан Лига 1, 31-й тур

Клермон, Габриэль Монпье

Клермон – ПСЖ 1:6

Голы: Доссу (42) – Неймар (6, 71, пен, 83), Мбаппе (19, 74, 80)

Клермон: Десмас – Менди, Биллонг, Сейд, Зедадка – Гастье, Манье – Хауи (Да Кунья, 67), Бертомье (Кийе, 67), Доссу (Аллевина, 66) – Байо (Бускетс, 84)

ПСЖ: Доннарумма – Мендеш (Бернат, 85), Кимпембе (Керер, 79), Рамос, Хакими (Эбимбе, 86) - Гуйе (Вейналдум, 67), Верратти (Мишю, 85), Данилу – Неймар, Мбаппе, Месси

Предупреждение: Гастье (70) – Неймар (53)

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В статье: Клермон (Франция) Пари Сен-Жермен (Париж)
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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
09.04.2022 в 23:57
Потренувались на кошенятах...
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