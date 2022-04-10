УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. ПСЖ наймет тренера по психологии из-за вылета из Лиги Чемпионов
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ПСЖ наймет тренера по психологии из-за вылета из Лиги Чемпионов

Франция
(1 голосов)

Клуб пробует неочевидные методы

ПСЖ наймет тренера по психологии из-за вылета из Лиги Чемпионов

Фото: Sportnieuws

UA-Футбол
Новина українською

Руководство "ПСЖ", обеспокоенное недавним вылетом из Лиги Чемпионов, рассматривает возможность найма тренера по психологии. По информации L’Équipe, клуб хочет таким образом прервать череду неудач в турнире.

Ранее "ПСЖ" уже обращались к помощи тренеров по психологии, наняв такого специалиста в феврале для женской команды U19. Ранее свои услуги также предлагали множество докторов и прочих специалистов в этой области.

"ПСЖ" потерпел поражение в этом сезоне Лиги Чемпионов на стадии одной восьмой от мадридского "Реала". Ранее клуб также примечательно проигрывал в плей-офф "Манчестер Юнайтед" и "Барселоне".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лига чемпионов Пари Сен-Жермен (Париж) ПСЖ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...