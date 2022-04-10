ПСЖ наймет тренера по психологии из-за вылета из Лиги Чемпионов

Руководство "ПСЖ", обеспокоенное недавним вылетом из Лиги Чемпионов, рассматривает возможность найма тренера по психологии. По информации L’Équipe, клуб хочет таким образом прервать череду неудач в турнире.

Ранее "ПСЖ" уже обращались к помощи тренеров по психологии, наняв такого специалиста в феврале для женской команды U19. Ранее свои услуги также предлагали множество докторов и прочих специалистов в этой области.

"ПСЖ" потерпел поражение в этом сезоне Лиги Чемпионов на стадии одной восьмой от мадридского "Реала". Ранее клуб также примечательно проигрывал в плей-офф "Манчестер Юнайтед" и "Барселоне".