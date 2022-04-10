Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ПСЖ наймет тренера по психологии из-за вылета из Лиги Чемпионов
Клуб пробует неочевидные методы
Фото: Sportnieuws
Руководство "ПСЖ", обеспокоенное недавним вылетом из Лиги Чемпионов, рассматривает возможность найма тренера по психологии. По информации L’Équipe, клуб хочет таким образом прервать череду неудач в турнире.
Ранее "ПСЖ" уже обращались к помощи тренеров по психологии, наняв такого специалиста в феврале для женской команды U19. Ранее свои услуги также предлагали множество докторов и прочих специалистов в этой области.
"ПСЖ" потерпел поражение в этом сезоне Лиги Чемпионов на стадии одной восьмой от мадридского "Реала". Ранее клуб также примечательно проигрывал в плей-офф "Манчестер Юнайтед" и "Барселоне".
Популярное сейчас
- Зеленский: Ты не можешь бороться, когда уже нет людей. Важно остановить эту войну
- Синегубов: Уничтожена большая колонна вражеской техники, которая направлялась в сторону Изюма
- Возле Харькова зафиксировали российскую колонну протяжностью почти 13 км
- Лига 1. Мбаппе и Неймар отгрузили Клермону по хет-трику
- Терминатор! Главный антигерой финала ЛЧ в Киеве шокировал фанатов удивительной трансформацией
- Легенду женского футбола арестовали за вождение в пьяном виде и жестокое обращение с детьми