Перес идет ва-банк: Мбаппе за 5 лет в Реале получит 350 миллионов евро в год

"Реал" достиг устной договоренности с нападающим Килианом Мбаппе, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио. Француз получит 100 миллионов евро подписного бонуса, а также 5-летний контракт на 50 миллионов евро в год.

Сообщается, что "Реал" убежден, что соглашение с 23-летним форвардом будет подписано. В то же время "ПСЖ" старается переубедить француза, предлагая ему наибольший контракт в клубе.

Футболист ещё не принял окончательного решения со стороны футболиста пока нет.

Контракт француза истекает этим летом.

В этом сезоне Килиан забил 31 гол и отдал 18 передач в 39 матчах за "ПСЖ" во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего француза в 160 миллионов евро.