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СМИ: Аль-Хелаифи собирается в скором времени продать ПСЖ
Неожиданно
Фото: twitter.com/PSG_inside
Катарские шейхи собираются продать "ПСЖ", сообщает El Chiringuito. Это должно произойти после чемпионата мира в Катаре.
Сообщается, что катарские шейхи решили продать "ПСЖ" спустя 11 лет в клубе. Аль-Хелаифи также уйдет из клуба.
Информацию о будущей продаже клуба в эфире программы сообщил испанский журналист Эду Агирре.
"Решение Катара — продать "ПСЖ". Решение принято. После чемпионата мира-2022 Аль-Хелаифи уйдет из "Пари Сен-Жермен", — сказал журналист в эфире El Chiringuito.
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