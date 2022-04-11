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СМИ: Аль-Хелаифи собирается в скором времени продать ПСЖ

Франция
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Неожиданно

СМИ: Аль-Хелаифи собирается в скором времени продать ПСЖ

Фото: twitter.com/PSG_inside

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Катарские шейхи собираются продать "ПСЖ", сообщает El Chiringuito. Это должно произойти после чемпионата мира в Катаре.

Сообщается, что катарские шейхи решили продать "ПСЖ" спустя 11 лет в клубе. Аль-Хелаифи также уйдет из клуба.

Информацию о будущей продаже клуба в эфире программы сообщил испанский журналист Эду Агирре.

"Решение Катара — продать "ПСЖ". Решение принято. После чемпионата мира-2022 Аль-Хелаифи уйдет из "Пари Сен-Жермен", — сказал журналист в эфире El Chiringuito.

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В статье: Катар Насер Аль-Хелаифи Чемпионат мира 2022 ПСЖ
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