Коммерческий директор ПСЖ: Мы продаем больше всех футболок в мире

Коммерческий директор "ПСЖ" Марк Армстронг заявил о лидерстве клуба в продаже джерси. Футболки Лионеля Месси составляют 60% общих продаж, сообщает PSG Culture.

"Мы продаем больше футболок, чем любая другая команда в мире", – заявил Армстронг в интервью Le Figaro.

Отмечается, что наибольшей популярностью пользуется форма Лионеля Месси – на ее долю приходится 60% продаж.

За 6 месяцев после подписания аргентинского форварда коммерческие результаты в части реализации атрибутики превзошли показатели всего сезона-2020/21.

Ранее стало известно, что катарские хозяева планируют продать клуб после домашнего чемпионата мира.