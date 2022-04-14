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Коммерческий директор ПСЖ: Мы продаем больше всех футболок в мире

Франция
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Коммерческий директор ПСЖ: Мы продаем больше всех футболок в мире

Фото: twitter.com/PSG_inside

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Коммерческий директор "ПСЖ" Марк Армстронг заявил о лидерстве клуба в продаже джерси. Футболки Лионеля Месси составляют 60% общих продаж, сообщает PSG Culture.

"Мы продаем больше футболок, чем любая другая команда в мире", – заявил Армстронг в интервью Le Figaro.

Отмечается, что наибольшей популярностью пользуется форма Лионеля Месси – на ее долю приходится 60% продаж.

За 6 месяцев после подписания аргентинского форварда коммерческие результаты в части реализации атрибутики превзошли показатели всего сезона-2020/21.

Ранее стало известно, что катарские хозяева планируют продать клуб после домашнего чемпионата мира.

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В статье: Лионель Месси футболки ПСЖ
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Источник:
culturepsg.com

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