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Лига 1.  Монако увез победу из Ренна и залетел в топ-4

Франция
(1 голосов)

"Монегаски" набрали обороты к финишу

Лига 1.  Монако увез победу из Ренна и залетел в топ-4

Фото: Monaco

Новина українською

Лига 1, 32-й тур

Ренн, Роазон Парк

Ренн – Монако 1:3

Голы: Тэ (3), Терье (90+3, пен) – Вандерсон (12), Бен Йеддер (57), Боаду (77)

Ренн: Алемдар – Мелинг (Трюффер, 57), Сантамария, Омари, Траоре (Ассиньон, 81) – Мартин, Тэ – Терье, Майер (Чауна, 81), Бурижо – Лаборд (Гирасси, 71)

Монако: Нюбель – Энрике, Бадиашиле, Дисаси, Агилар – Чуамени, Фофана – Головин (Якобс, 78), Фолланд, Вандерсон (Диоп, 79) – Бен Йеддер (Боаду, 72)

Предупреждения: Омари (85) – Вандерсон (43), Бадиашиле (46), Энрике (84)

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В статье: Ренн Монако
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