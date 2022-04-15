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Лига 1. Монако увез победу из Ренна и залетел в топ-4
"Монегаски" набрали обороты к финишу
Фото: Monaco
Лига 1, 32-й тур
Ренн, Роазон Парк
Ренн – Монако 1:3
Голы: Тэ (3), Терье (90+3, пен) – Вандерсон (12), Бен Йеддер (57), Боаду (77)
Ренн: Алемдар – Мелинг (Трюффер, 57), Сантамария, Омари, Траоре (Ассиньон, 81) – Мартин, Тэ – Терье, Майер (Чауна, 81), Бурижо – Лаборд (Гирасси, 71)
Монако: Нюбель – Энрике, Бадиашиле, Дисаси, Агилар – Чуамени, Фофана – Головин (Якобс, 78), Фолланд, Вандерсон (Диоп, 79) – Бен Йеддер (Боаду, 72)
Предупреждения: Омари (85) – Вандерсон (43), Бадиашиле (46), Энрике (84)
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