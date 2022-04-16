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Яркая заруба за еврокубки. Видео голов и обзор матча Ренн - Монако 2:3
Волевая победа команды из Княжества
Фото: twitter.com/staderennais / Автор неизвестен
Во Франции уже привычно нет борьбы за чемпионство, зато продолжается жёсткая схватка за другие еврокубковые позиции. Пока что в зоне ЛЧ "Марсель" и "Ренн". Последний в текущем туре принимал "Монако", который также в активной борьбе за евротурниры. Монегаски первыми пропустили, однако в ответ забили три, позволив сопернику отличиться ещё раз только в компенсированное ко второму тайму время.
Благодаря этой победе "Монако" смог подняться на четвёртую строчку. "Ренн" по итогам тура сохранит третью. До конца сезона обоим осталось провести по шесть игр.
Лига 1, 32-й тур
Ренн, Роазон Парк
Ренн – Монако 1:3
Голы: Тэ (3), Терье (90+3, пен) – Вандерсон (12), Бен Йеддер (57), Боаду (77)
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