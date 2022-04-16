Макрон не оставляет попыток убедить Мбаппе, чтобы он остался в Париже

Президент Франции Эммануэль Макрон помимо борьбы за пост главы государства на второй срок с Марин Ле Пен , а также попыток уговорить владимира путина остановить войну успевает также заботиться о судьбе Килиана Мбаппе.

По информации издания RTL, Макрон регулярно встречается со звездой ПСЖ без посредников. Оба зачастую обсуждают не только футбол, но в последнее время Эммануэль своей главной "спортивной" задачей видит сохранение французского форварда в составе парижан. Килиан считается во Франции чуть ли не национальной иконой современности, а также важным общественно-политическим деятелем, к мнению которого прислушиваются.