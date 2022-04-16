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Макрон не оставляет попыток убедить Мбаппе, чтобы он остался в Париже
Футболист ещё не сделал окончательный выбор
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Франции Эммануэль Макрон помимо борьбы за пост главы государства на второй срок с
По информации издания RTL, Макрон регулярно встречается со звездой ПСЖ без посредников. Оба зачастую обсуждают не только футбол, но в последнее время Эммануэль своей главной "спортивной" задачей видит сохранение французского форварда в составе парижан. Килиан считается во Франции чуть ли не национальной иконой современности, а также важным общественно-политическим деятелем, к мнению которого прислушиваются.
Напомним, что у Мбаппе этим летом заканчивается контракт с ПСЖ, который до сих пор не был продлён. Одним из главных кандидатов на француза
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