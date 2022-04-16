  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Макрон не оставляет попыток убедить Мбаппе, чтобы он остался в Париже
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Макрон не оставляет попыток убедить Мбаппе, чтобы он остался в Париже

Франция
(1 голосов)

Футболист ещё не сделал окончательный выбор

Макрон не оставляет попыток убедить Мбаппе, чтобы он остался в Париже

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Президент Франции Эммануэль Макрон помимо борьбы за пост главы государства на второй срок с Марин Ле Пен, а также попыток уговорить владимира путина остановить войну успевает также заботиться о судьбе Килиана Мбаппе.

По информации издания RTL, Макрон регулярно встречается со звездой ПСЖ без посредников. Оба зачастую обсуждают не только футбол, но в последнее время Эммануэль своей главной "спортивной" задачей видит сохранение французского форварда в составе парижан. Килиан считается во Франции чуть ли не национальной иконой современности, а также важным общественно-политическим деятелем, к мнению которого прислушиваются.

Напомним, что у Мбаппе этим летом заканчивается контракт с ПСЖ, который до сих пор не был продлён. Одним из главных кандидатов на француза считается "Реал", предлагавший Килиану 350 млн евро в год. Помимо этого интерес в услугах футболиста проявляли "Ман Сити" и "Ливерпуль".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе Эммануэль Макрон
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...