Лига 1. Ланс опередил Лилль, Сент-Этьен выбрался из западни

Лига 1. 32-й тур

Лилль, Пьер Моруа

Лилль – Ланс 1:2

Голы: Шека 45+1 – Франковски 4, Муинга 37

Лилль: Жардим – Гудмундссон (Брадарич, 23), Джало, Фонте, Челик (Пье, 79) – Бамба, Шека (Онана, 52), Андре, Жегрова – Саншеш – Дэвид (Веа, 79)

Ланс: Фариньес – Медина, Дансо, Гради – Берг - Фофана (Какута, 86), Кошта (Саид, 90), Франковски, Клаус – Сотока (Каюзак, 86), Муинга (Ганаго, 67)

Предупреждения: Шека (18), Дэвид (29), Саншеш (45) – Гради (45), Каюзак (90)

В центральном матче субботы "Ланс" добыл непростую победу над "Лиллем", обогнав конкурента в турнирной таблице. "Кроваво-жёлтые" на два пункта опередили сегодняшних соперников и вплотную приблизились к зоне еврокубков. А вот шансы "догов" на очередное участие в континентальных соревнованиях заметно упали, хотя за 6 финальных туров случится может всё что угодно.

Исход встречи был решён в первом тайме. "Лилль" допустил несколько нетипичных для себя ошибок в обороне, после чего не смог вернуться в игру. В дебюте Франковски воспользовался хаосом в защите хозяев при угловом, прострелив Жардима с близкого расстояния. А затем дала о себе знать легковесная опорная зона "догов" Андре-Шека (Саншеш играл выше). При простеньком розыгрыше аута "Ланс" подкараулил ошибку Гудмундссона. Ни Шека, ни Андре не выдвинулись на подстраховку, и Муинга удвоил перевес команды Франка Эса.

Шека вскоре исправился и отыграл один ещё до перерыва. Но кадровые проблемы хозяев вместе с невезением не позволили "Лиллю" рассчитывать на камбек. Саншеш и Жегрова по разу проверили каркас ворот, но в отсутствии Йылмаза "доги" второго мяча найти не смогли.

Сент-Этьен, Жоффруа Гишар

Сент-Этьен – Брест 2:1

Голы: Камара (14, 39) – Онора (8)

Сент-Этьен: Бернардони – Над, Мангаля, Бакайоко (Юссуф, 83) – Силва, Гурна-Дуат, Камара, Тиуб (Трауко, 68) – Буанга, Хазри (Норден, 61), Будебуз (Аушиш, 83)

Брест: Бизот – Дюверн, Эрелль, Шардонне (Брасье, 36), Пьер-Габриэль (Уронен, 77) – Белаили (Кардона, 60), Агуме (Маньетти, 77), Белькебла, дель Кастильо – Мунье, Онора

Предупреждения: Пьер-Габриэль (74), Белькебла (90)

Не менее напряженной выдалась и битва на "Жоффруа Гишар". "Сент-Этьен" после двух провалов подряд (10 пропущенных от "Марселя" и "Лорьяна" в прошлых турах) ответил победой над "Брестом".

Гости рано повели благодаря мячу Франка Онора на 8-й минуте. Но "зелёные" до перерыва перевернули игру вверх ногами благодаря двум розыгрышам угловых – фирменной чертой их нового тренера Паскаля Дюпраза. Денис Буанга дважды нашёл Махди Камара – и вот счёт уже 2:1.

Хозяева добросовестно оборонялись во втором тайме и смогли сохранить результат. Хотя и "Брест" не то, чтоб сильно настаивал. Команда Дер Закаряна уже не имеет никакой мотивации и просто доигрывает сезон. Зато для "Сент-Этьена" это жизненно важные 3 пункта, благодаря которым им удалось впервые с февраля вынырнуть из зоны вылета.