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Доннарумма: ПСЖ стал для меня вторым домом

Франция
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Считает, что адаптировался

Доннарумма: ПСЖ стал для меня вторым домом

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Голкипер французского "Пари Сен-Жермен" Джанлуиджи Доннарумма поделился эмоциями от пребывания в новом клубе:

“Для меня это очень особенный клуб. Я нахожусь в замечательной команде и должен сделать все для этого клуба. Я играю здесь почти год. Могу сказать, что адаптировался. ПСЖ стал для меня вторым домом”, - сказал Доннарумма в интервью Calcio News 24.

Напомним, что Джанлуиджи присоединился к ПСЖ в начале этого сезона на правах свободного агента. Он не является железным игроком основы, ведь делит место в составе с голкипером Кейлором Навасом. На данный момент в активе итальянца 21 проведена встреча и 8 из них без пропущенных мячей.

Отметим, что Доннарумма – воспитанник "Милана". Там он начал свою карьеру и выступал до конца прошлого сезона.

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В статье: Пари Сен-Жермен (Париж) Джанлуиджи Доннарумма
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