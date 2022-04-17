Лига 1. Делор спасает Ниццу, Страсбур оступается в Труа

Лига 1. 32-й тур

Ницца, Альянц Ривьера

Ницца – Лорьян 2:1

Голы: Делор (54, пен, 88) – Лорьянте (61)

"Ницца" прервала серию неудач в матче против "Лорьяна". Команда Кристофа Галтье не побеждала в четырёх турах Лиги 1 кряду, что серьёзно ударило по их шансам попасть в Лигу Чемпионов. Но "орлы" снова воспряли.

Как и в матче с "ПСЖ" (1:0) в начале марта, которым датирован последний триумф команды, Анди Делор вновь забил победный гол на 88-й минуте. И снова своей гениальной головой. Теперь у алжирца десяток голов в чемпионате. Не так много, зато процент важных зашкаливает.

Труа, Стад де л’Об

Труа – Страсбур 1:1

Гол: Тардье (85, пен) – Диалло (56, пен)

А вот "Страсбур" победить не смог, позволив "Ницце" отобрать у себя четвёртое место. На "Стад де л’Об" команды решили устроить мини-серию пенальти во втором тайме. Хабиб Диалло подарил "Страсбуру" надежду на 56-й минуте, но в концовке Флориан Тардье ответил точным ударом с точки, принеся "Труа" важный пункт в борьбе за выживание.

Нант, Божуар

Нант – Анже 1:1

Голы: Кулибали (53) – Буфаль (18)

Софьян Буфаль продолжает куражиться, забив третий гол в четырёх последних турах. Форма марокканца в этом месяце позволяет его родному "Анже" держаться на плаву, в некотором отрыве от зоны вылета. Сегодня вот удалось набрать пункт с грозным "Нантом" Камбуаре.

Мец, Сен-Симфорьен

Мец – Клермон 1:1

Голы: Де Превиль (24) – Доссу (37)

Удаление: Ньян (40, Мец)

Битва неудачников завершилась вничью. "Клермон" и "Мец" проиграли по три своих последних матча в Лиге 1, и сегодня одна из серий обязана была оборваться. Оборвались обе, но вряд ли кто-то остался до конца доволен. "Мец" остаётся на дне, "Клермон" в одном пункте от спасения, но тоже остаётся в красной зоне.