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Лига 1. Делор спасает Ниццу, Страсбур оступается в Труа
Команда Галтье прервала серию неудач
Фото: Racing Club de Strasbourg Alsace
Лига 1. 32-й тур
Ницца, Альянц Ривьера
Ницца – Лорьян 2:1
Голы: Делор (54, пен, 88) – Лорьянте (61)
"Ницца" прервала серию неудач в матче против "Лорьяна". Команда Кристофа Галтье не побеждала в четырёх турах Лиги 1 кряду, что серьёзно ударило по их шансам попасть в Лигу Чемпионов. Но "орлы" снова воспряли.
Как и в матче с "ПСЖ" (1:0) в начале марта, которым датирован последний триумф команды, Анди Делор вновь забил победный гол на 88-й минуте. И снова своей гениальной головой. Теперь у алжирца десяток голов в чемпионате. Не так много, зато процент важных зашкаливает.
Труа, Стад де л’Об
Труа – Страсбур 1:1
Гол: Тардье (85, пен) – Диалло (56, пен)
А вот "Страсбур" победить не смог, позволив "Ницце" отобрать у себя четвёртое место. На "Стад де л’Об" команды решили устроить мини-серию пенальти во втором тайме. Хабиб Диалло подарил "Страсбуру" надежду на 56-й минуте, но в концовке Флориан Тардье ответил точным ударом с точки, принеся "Труа" важный пункт в борьбе за выживание.
Нант, Божуар
Нант – Анже 1:1
Голы: Кулибали (53) – Буфаль (18)
Софьян Буфаль продолжает куражиться, забив третий гол в четырёх последних турах. Форма марокканца в этом месяце позволяет его родному "Анже" держаться на плаву, в некотором отрыве от зоны вылета. Сегодня вот удалось набрать пункт с грозным "Нантом" Камбуаре.
Мец, Сен-Симфорьен
Мец – Клермон 1:1
Голы: Де Превиль (24) – Доссу (37)
Удаление: Ньян (40, Мец)
Битва неудачников завершилась вничью. "Клермон" и "Мец" проиграли по три своих последних матча в Лиге 1, и сегодня одна из серий обязана была оборваться. Оборвались обе, но вряд ли кто-то остался до конца доволен. "Мец" остаётся на дне, "Клермон" в одном пункте от спасения, но тоже остаётся в красной зоне.
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