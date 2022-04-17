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ПСЖ - Марсель: смотреть онлайн бесплатно центральный матч тура Лиги 1
Сможет ли "Олимпик" во второй раз за сезон не проиграть Парижу?
Фото: Sportnieuws
Закрывать 32-й тур чемпионата Франции будет поединок между первой и второй командами страны на данный момент. ПСЖ уверенно лидирует, оформив себе 12-очковое преимущество над ближайшим конкурентом, поэтому переживать за судьбу чемпионства не стоит. "Марсель" свои задачи в Лиге 1 ещё не решил: отрыв от "Ренна", который идёт третьим, всего в три балла. Особой изюминки этому поединку добавляет результат первого круга: "Олимпик" не проиграл Парижу в чемпионате, отстояв нулевую ничью. А не так давно - в сентябре 2020-го - парижане в родных стенах этой команде даже проигрывали.
Чемпионат Франции. 32-й тур
ПСЖ 21:45 "Марсель"
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