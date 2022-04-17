  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. ПСЖ - Марсель: смотреть онлайн бесплатно центральный матч тура Лиги 1
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ПСЖ - Марсель: смотреть онлайн бесплатно центральный матч тура Лиги 1

Франция
(1 голосов)

Сможет ли "Олимпик" во второй раз за сезон не проиграть Парижу?

ПСЖ - Марсель: смотреть онлайн бесплатно центральный матч тура Лиги 1

Фото: Sportnieuws

UA-Футбол
Новина українською

Закрывать 32-й тур чемпионата Франции будет поединок между первой и второй командами страны на данный момент. ПСЖ уверенно лидирует, оформив себе 12-очковое преимущество над ближайшим конкурентом, поэтому переживать за судьбу чемпионства не стоит. "Марсель" свои задачи в Лиге 1 ещё не решил: отрыв от "Ренна", который идёт третьим, всего в три балла. Особой изюминки этому поединку добавляет результат первого круга: "Олимпик" не проиграл Парижу в чемпионате, отстояв нулевую ничью. А не так давно - в сентябре 2020-го - парижане в родных стенах этой команде даже проигрывали.

Чемпионат Франции. 32-й тур
ПСЖ 21:45 "Марсель"

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Марсель Пари Сен-Жермен (Париж)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...