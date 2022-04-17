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ПСЖ - Марсель 2:1. Париж больше не столица искусства
Уродливая победа Парижа в Ле Класико
Фото: Paris Saint-Germain/Twitter
Лига 1, 32-й тур
Париж, Парк де Пренс
ПСЖ – Марсель 2:1
Голы: Неймар (12, 45+5, пен) – Чалета-Цар (31)
ПСЖ: Доннарумма – Мендеш, Кимпембе, Маркиньос, Хакими – Гейе (Вейналдум, 81), Верратти (Рамос, 88), Данилу – Неймар, Мбаппе (Икарди, 90+1), Месси
Марсель: Лопес – Перес, Чалета-Цар (Бакамбу, 90+3), Салиба, Ронжье (Лирола, 77) – Гуйе (Дьенг, 81), Камара, Гендузи – Жерсон, Пайет, Ундер (Арит, 46)
Предупреждения: Мендеш (37), Гейе (46), Неймар (55), Доннарумма (90+2) – Жерсон (21)
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