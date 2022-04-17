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ПСЖ - Марсель 2:1. Париж больше не столица искусства

Франция
(1 голосов)

Уродливая победа Парижа в Ле Класико

ПСЖ - Марсель 2:1. Париж больше не столица искусства

Фото: Paris Saint-Germain/Twitter

Новина українською

Лига 1, 32-й тур

Париж, Парк де Пренс

ПСЖ – Марсель 2:1

Голы: Неймар (12, 45+5, пен) – Чалета-Цар (31)

ПСЖ: Доннарумма – Мендеш, Кимпембе, Маркиньос, Хакими – Гейе (Вейналдум, 81), Верратти (Рамос, 88), Данилу – Неймар, Мбаппе (Икарди, 90+1), Месси

Марсель: Лопес – Перес, Чалета-Цар (Бакамбу, 90+3), Салиба, Ронжье (Лирола, 77) – Гуйе (Дьенг, 81), Камара, Гендузи – Жерсон, Пайет, Ундер (Арит, 46)

Предупреждения: Мендеш (37), Гейе (46), Неймар (55), Доннарумма (90+2) – Жерсон (21)

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В статье: Марсель Пари Сен-Жермен (Париж)
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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
17.04.2022 в 23:59
Дають "великій трійці" грати - розносять суперника А коли суперник впертий... то і не все виходить. Мбаппе матч провалив, Мессі зіграв не набагато краще, один Неймар заробив більше семи... От і виходить у ПСЖ підбір гравців шикарний... коштовний, але битися за результат вони мабуть вважають "не відповідно їх чину"
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