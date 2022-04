Постаревший гений, скандалист и "телохранитель Месси": ПСЖ готовит массовый уход аргентинцев

Руководство "ПСЖ" по завершении сезона предпримет очередную попытку усилить состав. На сей раз, шейхи собираются не столько покупать, сколько отдавать и продавать.

Как стало известно L’Equipe, "под нож" пойдет почти вся аргентинская диаспора Парижа - Анхель Ди Мария, Леандро Паредес и Мауро Икарди.

С 34-летним Эль Фидео проблем вообще не будет - у него заканчивается контракт, а активировать опцию продления еще на сезон стороны не станут.

С начала 2022 года Ди Мария всего лишь пять раз появлялся на поле, а в воскресном Ле Класик против "Марселя" (2:1) не вышел даже на замену, что лишний раз подчеркнуло его новый статус в команде. Увы, ветеран уже даже не игрок ротации.

В этом же поединке против "Марселя" на замену вышел Мауро Икарди, но это никакой не сигнал - мужа скандальной Ванды Нары тоже "попросили на выход". Абсолютно всех в клубе достала его неэффективность (0 голов в чемпионате в 2022-м), а также бесконечные и громкие семейные ссоры.

При этом попрощаться с Икарди будет не так легко - у него контракт до 2024 года, сам Мауро любит Париж и есть опасность, что ситуация перерастет в ту, которую получил "Реал" с Гаретом Бэйлом.

По Леандро Паредесу у тренерского штаба "ПСЖ" консенсуса пока нет, но преобладает мнение, что и его нужно отпускать. Косвенно это подтверждают настойчивые попытки боссов клуба отправить аргентинца на плановую операцию уже сейчас - в клубе хотят, чтобы к моменту открытия транферного окна он был здоров и готов к продаже.

