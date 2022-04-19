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Постаревший гений, скандалист и "телохранитель Месси": ПСЖ готовит массовый уход аргентинцев
Эра подходит к концу
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Xavier Laine
Руководство "ПСЖ" по завершении сезона предпримет очередную попытку усилить состав. На сей раз, шейхи собираются не столько покупать, сколько отдавать и продавать.
Как стало известно L’Equipe, "под нож" пойдет почти вся аргентинская диаспора Парижа - Анхель Ди Мария, Леандро Паредес и Мауро Икарди.
С 34-летним Эль Фидео проблем вообще не будет - у него заканчивается контракт, а активировать опцию продления еще на сезон стороны не станут.
С начала 2022 года Ди Мария всего лишь пять раз появлялся на поле, а в воскресном Ле Класик против "Марселя" (2:1) не вышел даже на замену, что лишний раз подчеркнуло его новый статус в команде. Увы, ветеран уже даже не игрок ротации.
| Le #PSG souhaite conserver Leo Messi ???????? la saison prochaine.— Canal Supporters (@CanalSupporters) April 18, 2022
Di Maria est lui sur le depart tandis qu’Icardi et Paredes sont « aimablement conviés à aller voir ailleurs »
@lequipe pic.twitter.com/ITCgCohlG3
В этом же поединке против "Марселя" на замену вышел Мауро Икарди, но это никакой не сигнал - мужа скандальной Ванды Нары тоже "попросили на выход". Абсолютно всех в клубе достала его неэффективность (0 голов в чемпионате в 2022-м), а также бесконечные и громкие семейные ссоры.
При этом попрощаться с Икарди будет не так легко - у него контракт до 2024 года, сам Мауро любит Париж и есть опасность, что ситуация перерастет в ту, которую получил "Реал" с Гаретом Бэйлом.
По Леандро Паредесу у тренерского штаба "ПСЖ" консенсуса пока нет, но преобладает мнение, что и его нужно отпускать. Косвенно это подтверждают настойчивые попытки боссов клуба отправить аргентинца на плановую операцию уже сейчас - в клубе хотят, чтобы к моменту открытия транферного окна он был здоров и готов к продаже.
Achraf Hakimi is going crazy.— Footy Accumulators (@FootyAccums) March 24, 2022
The South Americans won't talk to him anymore. He wants to leave PSG.
[Daniel Riolo]
Could we see him in the Premier League next season? pic.twitter.com/uWr2uftZsG
Проблема Паредеса - в его личной привязанности к Месси, которая раздражает многих в раздевалке Парижа и уже неоднократно приводила к конфликтам в том числе прямо по ходу матчей.
Что касается самого Лео, то, несмотря на откровенно плохую игру и посредственную статистику, его продавать пока не спешат из-за огромных заработков на продаже футболок и прочей коммерции. Отток всех соотечественников явно разозлит Месси, но в "ПСЖ" этого не боятся - контракт прописан так, что до лета 2024-го никуда из Парижа он не денется без воли шейхов.
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