Монако и Ницца совместно соберут деньги для украинских беженцев

"Монако" и "Ницца" объявили, что перед очной встречей 33-го тура чемпионата Франции проведут благотворительный аукцион с целью помочь прибывающим беженцам из Украины.

Мероприятие состоится 20 апреля непосредственной перед матчем на стадионе "Луи ІІ". На продажу будут выставлены футболки с автографами футболистов и знаменитостей, а все вырученные средства перечислят фонду Secours Populaire 06, который занимается переселенцами.

Отметим, что собственник "Монако" - россиянин Дмитрий Рыболовлев - не попал под санкции ЕС и продолжает управлять клубом.

Всего с начала российского вторжения из Украины во Францию выехало свыше 55 тысяч человек.