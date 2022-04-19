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Монако и Ницца совместно соберут деньги для украинских беженцев

Франция
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Будет большой аукцион футболок

Монако и Ницца совместно соберут деньги для украинских беженцев

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: John Berry

Новина українською

"Монако" и "Ницца" объявили, что перед очной встречей 33-го тура чемпионата Франции проведут благотворительный аукцион с целью помочь прибывающим беженцам из Украины.

Мероприятие состоится 20 апреля непосредственной перед матчем на стадионе "Луи ІІ". На продажу будут выставлены футболки с автографами футболистов и знаменитостей, а все вырученные средства перечислят фонду Secours Populaire 06, который занимается переселенцами.

Отметим, что собственник "Монако" - россиянин Дмитрий Рыболовлев - не попал под санкции ЕС и продолжает управлять клубом.

Всего с начала российского вторжения из Украины во Францию выехало свыше 55 тысяч человек.

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В статье: Ницца Монако война с Россией
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Источник:
ФК Монако

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