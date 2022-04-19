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Монако и Ницца совместно соберут деньги для украинских беженцев
Будет большой аукцион футболок
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: John Berry
"Монако" и "Ницца" объявили, что перед очной встречей 33-го тура чемпионата Франции проведут благотворительный аукцион с целью помочь прибывающим беженцам из Украины.
Мероприятие состоится 20 апреля непосредственной перед матчем на стадионе "Луи ІІ". На продажу будут выставлены футболки с автографами футболистов и знаменитостей, а все вырученные средства перечислят фонду Secours Populaire 06, который занимается переселенцами.
Отметим, что собственник "Монако" - россиянин Дмитрий Рыболовлев - не попал под санкции ЕС и продолжает управлять клубом.
Всего с начала российского вторжения из Украины во Францию выехало свыше 55 тысяч человек.
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