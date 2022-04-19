Почеттино прокомментировал своё будущее в ПСЖ: Вопрос не в желании, а в договоре

Главный тренер "ПСЖ" Маурисио Почеттино прокомментировал свое будущее в клубе. "Мы сядем и обсудим планы, когда выиграем чемпионат", – приводит его слова bein Sports.

"У меня еще год по контракту с "ПСЖ". Логично, что здесь вопрос не в желании, а в договоре.

Ожидания и настрой – всегда стремиться к лучшему. И у нас остается желание взять реванш.

Одна из главных целей этого клуба – победа в Лиге чемпионов. Мы очень разочарованы тем, что нам это не удалось, однако выигрывать Лигу чемпионов каждый день невозможно.

Сезон не окончен, мы еще не выиграли чемпионат и сосредоточены на этой задаче. Когда она будет решена, мы вместе сядем и обсудим будущее команды", – сказал главный тренер парижан.

Контракт Маурисио истекает летом 2023 года.

"ПСЖ" идет на 1 месте в чемпионате Франции, набрав 74 очка после 32 туров. Ближайший преследователь, "Марсель", отстает на 15 баллов.