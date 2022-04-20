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Задача - покорить Европу. Месси не планирует летом покидать ПСЖ

Франция
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Ему есть что доказывать в столице Франции

Задача - покорить Европу. Месси не планирует летом покидать ПСЖ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Ни для кого не секрет, что дела у Лео Месси в "ПСЖ" идут не лучшим образом. Однако для аргентинца это ничего не означает.

По данным Mundo Deportivo, семикратный обладатель Золотого мяча не планирует покидать французский клуб летом. Он хочет доработать до конца свой контракт, истекающий летом 2023-го года.

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Главная задача Месси - добиться победы в Лиге Чемпионов. Он считает, что этого тяжело было добиться сходу, а потому он мотивирован хорошо провести второй сезон.

На счету Месси в нынешнем сезоне 29 матчей, восемь голов и 13 голевых передач.

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В статье: Лионель Месси Пари Сен-Жермен (Париж)
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