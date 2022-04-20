Монако - Ницца: смотреть онлайн бесплатно центральный матч тура Лиги 1

Борьба за еврокубки продолжается. "Монако" пока шестой, но от зоны Лиги чемпионов его отставание всего в три балла. Сегодня монегаски на своём поле принимают "Ниицу" . Гости сейчас четвертые, но с активной выездной серией из шести кряду игр без побед в выездных матчах. Да и в целом в последний раз обыгрывать "Монако" им удавалось более двух лет назад.

Чемпионат Франции. 33-й тур

"Монако" 20:00 "Ницца"