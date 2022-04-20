Франция
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Лига 1. Монако бьёт по амбициям Ниццы, геройства Клермона и Лорьяна
"Монегаски" набрали сумасшедший ход на финише
Фото: AS Monaco
Лига 1, 33-й тур
Монако, Стад Луи II
Монако – Ницца 1:0
Гол: Головин 45+2
Реймс, Огюст Делон
Реймс – Лилль 2:1
Голы: Мунеци 32, Абдельхамид 90+2 – Саншеш 57
Бордо, Стад-де-Бордо
Бордо – Сент-Этьен 2:2
Голы: Мара 16, Онана 23 – Буанга 33, Норден 65
Лорьян, Стад дю Мустуар
Лорьян – Мец 1:0
Гол: Уаттара 90+5
Труа, Стад де л’Об
Труа – Клермон 0:1
Гол: Байо 88
Удаления: Балде 85 – Сейду 70
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