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Лига 1. Монако бьёт по амбициям Ниццы, геройства Клермона и Лорьяна

Франция
(1 голосов)

"Монегаски" набрали сумасшедший ход на финише

Лига 1. Монако бьёт по амбициям Ниццы, геройства Клермона и Лорьяна

Фото: AS Monaco

Новина українською

Лига 1, 33-й тур

Монако, Стад Луи II

Монако – Ницца 1:0

Гол: Головин 45+2

Реймс, Огюст Делон

Реймс – Лилль 2:1

Голы: Мунеци 32, Абдельхамид 90+2 – Саншеш 57

Бордо, Стад-де-Бордо

Бордо – Сент-Этьен 2:2

Голы: Мара 16, Онана 23 – Буанга 33, Норден 65

Лорьян, Стад дю Мустуар

Лорьян – Мец 1:0

Гол: Уаттара 90+5

Труа, Стад де л’Об

Труа – Клермон 0:1

Гол: Байо 88

Удаления: Балде 85 – Сейду 70

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В статье: Ницца Монако Лилль
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