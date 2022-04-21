Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лига 1. Пайет откладывает празднования ПСЖ, Страсбур продолжает сражаться за ЛЧ
Париж ещё не чемпион
Фото: Olympique de Marseille
Лига 1. 33-й тур
Анже, Стад Жан Буин
Анже – ПСЖ 0:3
Голы: Мбаппе 28, Рамос 45+2, Маркиньос 77
Анже: Мандреа – Думбия, Томас, Траоре, Эбоссе, Бамба – Фюльжени (Капелль, 72), Бенталеб (Менди, 72), Унахи (Мангани, 78) - Буфаль, Шо (Яколиш, 78)
ПСЖ: Навас – Керер, Рамос, Маркиньос – Бернат (Мендеш, 71), Вейналдум (Гейе, 78), Данилу, Эбимбе (Мишю, 72), Хакими (Битшиаубу, 86) - Мбаппе, Ди Мария (Симонс, 86)
Удаление: Мишю 90+2
“Пари Сен-Жермен” на выезде буднично переиграл “Анже”. В отсутствии Лео Месси, Неймара и Верратти всё равно сумел разгромить оппонентов. Рамос и Маркиньос взяли на себя роль ударной силы, забив по голу, а открыл счёт, конечно же, Килиан Мбаппе. Главная суперзвезда Лиги 1 отрывает в гонке бомбардиров с 22 голами, а также сохраняет первую позицию в рейтинге ассистентов (14 результативных передач).
В случае неудачи “Марселя” “ПСЖ” мог праздновать чемпионство уже сегодня, но этого не случилось. И тем лучше. В субботу на заполненном “Парк де Пренс” титул уже вряд ли куда-то от них денется, а тот же Месси должен успеть восстановиться к чемпионскому матчу.
Марсель, Велодром
Марсель - Нант 3:2
Голы: Пайет 39 (пен), 55 (пен), Арит 75 – Жиротто 26, Коко 41
Удаление: Коко 90+4
Отложил празднование вечных врагов не кто иной, как “Марсель”. Было бы иронично, если титул парижанам принёс бы их экс-коуч Антуан Комбуаре, первый уволенный специалист в эпоху катарских денег. Его “Нант” был близок к цели, уйдя на перерыв перевесом в один мяч. Но вскоре после перерыва Пайет оформил дубль с пенальти, а в концовке Арит и вовсе урвал три очка на радость всему “Велодрому”. И тем самым не отпустив “ПСЖ” слишком далеко.
Страсбур, Стад де ла Мено
Страсбур – Ренн 2:1
Голы: Диалло 4, Ажорк 77 – Терье 54
“Страсбур” довёл интригу в борьбе за топ-3 до предела, обыграв прямых конкурентов из “Ренна”. Мартену Терье удалось ответить на гол Хабиба Диалло в дебюте, но на точный выстрел Людовика Ажорка на 77-й минуте команда Брюно Женезио ответа не нашла. 2:1.
За 5 туров до финиша у “Ренна”, “Страсбура” и “Монако” по 56 очков, и все они претендуют на третью путёвку в Лигу Чемпионов. При случае в борьбу может вернуться “Ницца” (54) или “Ланс” (53).
Популярное сейчас
- У государства есть стратегия по деоккупации всех городов и сел юга Украины - Подоляк
- Начали с уверенной победы. Сборная Украины U-17 обыграла Косово
- песков: рф передала Украине проект документа с четкими выработанными формулировками
- ПСЖ - Марсель: смотреть онлайн бесплатно центральный матч тура Лиги 1
- Ирина и Николай Морозюки стали родителями во второй раз. ФОТО
- Настоящий лидер. Капитан Вест Хэма плакал после матча с Лионом, а потом убирался в раздевалке
Новости по теме
- 23:59 Зарубежные Лига 1. Лилль подпускает ПСЖ вплотную, Монако сохранил третье место, хет-трик Милика
- 01:03 Прогнозы на футбол Без права на ошибку. Страсбур – ПСЖ. Анонс и прогноз на матч Лиги 1 на 10.04.21
- 00:17 Прогнозы на футбол Битва за чемпионство. ПСЖ – Лилль. Прогноз на матч Лиги 1 на 03.04.2021