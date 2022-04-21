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Лига 1. Пайет откладывает празднования ПСЖ, Страсбур продолжает сражаться за ЛЧ

Франция
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Париж ещё не чемпион

Лига 1. Пайет откладывает празднования ПСЖ, Страсбур продолжает сражаться за ЛЧ

Фото: Olympique de Marseille

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Лига 1. 33-й тур

Анже, Стад Жан Буин

Анже – ПСЖ 0:3

Голы: Мбаппе 28, Рамос 45+2, Маркиньос 77

Анже: Мандреа – Думбия, Томас, Траоре, Эбоссе, Бамба – Фюльжени (Капелль, 72), Бенталеб (Менди, 72), Унахи (Мангани, 78) - Буфаль, Шо (Яколиш, 78)

ПСЖ: Навас – Керер, Рамос, Маркиньос – Бернат (Мендеш, 71), Вейналдум (Гейе, 78), Данилу, Эбимбе (Мишю, 72), Хакими (Битшиаубу, 86) - Мбаппе, Ди Мария (Симонс, 86)

Удаление: Мишю 90+2

“Пари Сен-Жермен” на выезде буднично переиграл “Анже”. В отсутствии Лео Месси, Неймара и Верратти всё равно сумел разгромить оппонентов. Рамос и Маркиньос взяли на себя роль ударной силы, забив по голу, а открыл счёт, конечно же, Килиан Мбаппе. Главная суперзвезда Лиги 1 отрывает в гонке бомбардиров с 22 голами, а также сохраняет первую позицию в рейтинге ассистентов (14 результативных передач).

В случае неудачи “Марселя” “ПСЖ” мог праздновать чемпионство уже сегодня, но этого не случилось. И тем лучше. В субботу на заполненном “Парк де Пренс” титул уже вряд ли куда-то от них денется, а тот же Месси должен успеть восстановиться к чемпионскому матчу.

Марсель, Велодром

Марсель - Нант 3:2

Голы: Пайет 39 (пен), 55 (пен), Арит 75 – Жиротто 26, Коко 41

Удаление: Коко 90+4

Отложил празднование вечных врагов не кто иной, как “Марсель”. Было бы иронично, если титул парижанам принёс бы их экс-коуч Антуан Комбуаре, первый уволенный специалист в эпоху катарских денег. Его “Нант” был близок к цели, уйдя на перерыв перевесом в один мяч. Но вскоре после перерыва Пайет оформил дубль с пенальти, а в концовке Арит и вовсе урвал три очка на радость всему “Велодрому”. И тем самым не отпустив “ПСЖ” слишком далеко.

Страсбур, Стад де ла Мено

Страсбур – Ренн 2:1

Голы: Диалло 4, Ажорк 77 – Терье 54

“Страсбур” довёл интригу в борьбе за топ-3 до предела, обыграв прямых конкурентов из “Ренна”. Мартену Терье удалось ответить на гол Хабиба Диалло в дебюте, но на точный выстрел Людовика Ажорка на 77-й минуте команда Брюно Женезио ответа не нашла. 2:1.

За 5 туров до финиша у “Ренна”, “Страсбура” и “Монако” по 56 очков, и все они претендуют на третью путёвку в Лигу Чемпионов. При случае в борьбу может вернуться “Ницца” (54) или “Ланс” (53).

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В статье: Ренн Марсель Нант Страсбур Пари Сен-Жермен (Париж)
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