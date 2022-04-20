Результативнее некоторых нападающих: Рамос забил уже второй гол за ПСЖ

Защитник "ПСЖ" Серхио Рамос забил второй гол за клуб, выйдя на поле всего 9 раз в сезоне. На этот раз пострадал "Анже".

"ПСЖ" обыграл в гостях "Анже" (3:0) в 33-м туре чемпионата Франции. Защитник воспользовался навесом Анхеля Ди Марии на 47 минуте встречи, чтобы удвоить преимущество.

Рамос забивал в 22-м туре чемпионата в матче против "Реймса".

Ранее сообщалось, что "ПСЖ" недоволен игроком, а именно его частой травматичностью.

В этом сезоне Серхио провел за "ПСЖ" всего 9 матчей. Портал Transfermarkt оценивает 36-летнего защитника в 8 миллионов евро.