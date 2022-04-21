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Два топ-вратаря - перебор. Доннарумма или Навас летом покинут ПСЖ
Почеттино надоело выбирать
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Этим летом "ПСЖ" покинет вратарь. Информацию подтверждают зарубежные СМИ.
По их сведением, Маурисио Почеттино не нравится проводить ротацию вратарей. Наставник принял решение продать одного из двух киперов - либо Джиджи Доннарумму, либо Кейлора Наваса. Окончательно решение будет принято позже.
La fin de la cohabitation entre Navas et Donnarumma a été actée https://t.co/rwBKAPsfyi #PSG— CulturePSG (@CulturePSG) April 21, 2022
На счету 23-летнего Доннаруммы 22 матча в нынешнем сезоне и 20 пропущенных голов. Навас отыграл 23 матча, пропустив при этом 21 раз.
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