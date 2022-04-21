Два топ-вратаря - перебор. Доннарумма или Навас летом покинут ПСЖ

Этим летом "ПСЖ" покинет вратарь. Информацию подтверждают зарубежные СМИ.

По их сведением, Маурисио Почеттино не нравится проводить ротацию вратарей. Наставник принял решение продать одного из двух киперов - либо Джиджи Доннарумму, либо Кейлора Наваса. Окончательно решение будет принято позже.

La fin de la cohabitation entre Navas et Donnarumma a été actée https://t.co/rwBKAPsfyi #PSG — CulturePSG (@CulturePSG) April 21, 2022

На счету 23-летнего Доннаруммы 22 матча в нынешнем сезоне и 20 пропущенных голов. Навас отыграл 23 матча, пропустив при этом 21 раз.