Макрон: Мбаппе невероятный игрок. Нужно бороться, чтобы он остался во Франции

Президент Франции и болельщик "Марселя" Эммануэль Макрон в интервью Quotidien прокомментировал возможный уход нападающего "ПСЖ" Килиана Мбаппе в "Реал".

"К сожалению, вариант с переходом Килиана Мбаппе в "Марсель" даже не рассматривается. Если бы он был готов на это, то я бы поборолся, но он очень быстро мне отказал.

Нужно бороться за то, чтобы Мбаппе остался в чемпионате Франции, ведь это невероятный игрок", – сказал Макрон.