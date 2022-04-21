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Макрон: Мбаппе невероятный игрок. Нужно бороться, чтобы он остался во Франции
Оказывается Эммануэль даже приглашал Килиана в "Марсель"
Фото: Getty Images
Президент Франции и болельщик "Марселя" Эммануэль Макрон в интервью Quotidien прокомментировал возможный уход нападающего "ПСЖ" Килиана Мбаппе в "Реал".
"К сожалению, вариант с переходом Килиана Мбаппе в "Марсель" даже не рассматривается. Если бы он был готов на это, то я бы поборолся, но он очень быстро мне отказал.
Нужно бороться за то, чтобы Мбаппе остался в чемпионате Франции, ведь это невероятный игрок", – сказал Макрон.
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Источник:sofoot.com
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