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Макрон: Мбаппе невероятный игрок. Нужно бороться, чтобы он остался во Франции

Франция
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Оказывается Эммануэль даже приглашал Килиана в "Марсель"

Макрон: Мбаппе невероятный игрок. Нужно бороться, чтобы он остался во Франции

Фото: Getty Images

Новина українською

Президент Франции и болельщик "Марселя" Эммануэль Макрон в интервью Quotidien прокомментировал возможный уход нападающего "ПСЖ" Килиана Мбаппе в "Реал".

"К сожалению, вариант с переходом Килиана Мбаппе в "Марсель" даже не рассматривается. Если бы он был готов на это, то я бы поборолся, но он очень быстро мне отказал.

Нужно бороться за то, чтобы Мбаппе остался в чемпионате Франции, ведь это невероятный игрок", – сказал Макрон.

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В статье: Реал (Мадрид) Марсель Килиан Мбаппе Эммануэль Макрон ПСЖ
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Источник:
sofoot.com

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