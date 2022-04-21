В ПСЖ считают, что мама Мбаппе может сыграть ключевую роль в переговорах

"ПСЖ" продолжает пытаться подписать двухлетнее соглашение с нападающим Килианом Мбаппе у которого истекает контракт. Мама футболиста с его младшим братом прилетели в Катар, в Доху, сообщает Marca.

Сообщается, что французский клуб настроен оптимистично, так как считает, что именно мама может сыграть ключевую роль в решении Килиана остаться в Париже.

Ранее сообщалось, что семья Килиана хочет, чтобы он остался в "ПСЖ".

Несмотря это, "Реал" сохраняет оптимизм и верит, что Килиан не изменит принятое ранее решение. В случае перехода Мбаппе станет самым высокооплачиваемым игроком в истории "Мадрида".

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В этом сезоне 23-летний форвард провел за "ПСЖ" 41 матч, забил 33 гола и отдал 18 передач. Портал Transfermarkt оценивает француза в 160 миллионов евро.