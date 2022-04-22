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Мама Мбаппе в Катаре ведет переговоры о новом контракте в ПСЖ
А как же "Реал"?
Фото: twitter.com/PSG_inside
Мама нападающего "ПСЖ" Килиана Мбаппе Файза Ламари приехала в Катар, чтобы провести переговоры с президентом клуба Нассером Аль-Хелайфи о новом контракте француза, сообщает GFFN.
Сообщается, что главный объект переговоров – каким образом Париж обеспечит победу в Лиге чемпионов для Мбаппе.
Финансовая сторона сделки давно оговорена – 50 миллионов евро в год + 100 млн. подписного бонуса. Обсуждается продление контракта только на два сезона.
Ранее сообщалось, что у Мбаппе существует устная договоренность с Флорентино Пересом о переходе в "Реал" по истечению текущего соглашения.
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