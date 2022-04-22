Мама Мбаппе в Катаре ведет переговоры о новом контракте в ПСЖ

Мама нападающего "ПСЖ" Килиана Мбаппе Файза Ламари приехала в Катар, чтобы провести переговоры с президентом клуба Нассером Аль-Хелайфи о новом контракте француза, сообщает GFFN.

Сообщается, что главный объект переговоров – каким образом Париж обеспечит победу в Лиге чемпионов для Мбаппе.

Финансовая сторона сделки давно оговорена – 50 миллионов евро в год + 100 млн. подписного бонуса. Обсуждается продление контракта только на два сезона.

Ранее сообщалось, что у Мбаппе существует устная договоренность с Флорентино Пересом о переходе в "Реал" по истечению текущего соглашения.