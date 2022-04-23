Лион победил в 600 раз при президенте Оласе – это рекорд во Франции

"Олимпик Лион" обыграл "Монпелье" со счетом 5:2, эта победа стала шестисотой для клуба при президенстве Жана-Мишеля Оласа. Это достижение – рекорд во французской Лиге 1.

У президента со вторым результатом по количеству побед – Жана-Луи Кампора – руководившего "Монако" с 1975 по 2003 годы, побед всего 476. У третьего президента – Жана-Клода Амеля – главы "Осера" с 1963 по 2009, еще меньше побед – 446.

При Оласе "Лион" семь раз подряд стал чемпионом Франции – 2001/02 по 2007/08 и дважды – обладателем кубка страны – в 2007 и 2012 годах. Олас также превратил женскую команду "Лиона" в один из лучших клубов Европы: "Олимпик" 7 раз выиграл женскую Лигу Чемпионов и 14 раз – чемпионат Франции.