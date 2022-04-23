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ПСЖ – Ланс 1:1. Подпорченный праздник

Франция
Обновлено
(2 голосов)

Титул возвращается в Париж

ПСЖ – Ланс 1:1. Подпорченный праздник

Фото: Paris Saint-Germain/Twitter

Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига 1, 34-й тур

Париж, Парк де Пренс

ПСЖ – Ланс 1:1

Гол: Месси 68 – Жан 88

ПСЖ: Навас – Кимпембе, Рамос, Маркиньос – Мендеш, Гейе (Данилу, 81), Верратти, Хакими (Ди Мария, 76) – Неймар, Мбаппе, Месси

Ланс: Лека – Ву, Дансо, Гради – Франковски (Жан, 82), Фофана, Дукуре, Клаус (Мачадо, 73) – Кошта (Ганаго, 73), Сотока (Саид, 82) – Мюинга (Айдара, 61)

Предупреждения: Рамос 57, Верратти 73, Маркиньос 78, Неймар 90 – Дансо 9

Удаление: Дансо 57 (вторая жёлтая)

"Пари Сен-Жермен" вернул себе титул чемпиона Франции, поделив очки с "Лансом". За 4 тура до финиша Париж оторвался от "Марселя" на 13 очков по потерянным, что сделало их недосягаемыми для преследователей. Первый серьёзный титул Маурисио Почеттино в карьере, хотя с ресурсом столичного клуба это сложно причислить к достижениям.

Чемпионский матч отлично характеризует и весь проект "Пари Сен-Жермен", и их игру в этом сезоне в частности. Даже заполненная домашняя арена "Парк де Пренс" и возможность отпраздновать титул яркой победой не смогли в достаточной мере мотивировать команду Почеттино. Безусловно, "Ланс" является очень непростым соперником, но дело не в них.

После неспешного первого тайма "кроваво-жёлтые" преподнесли хозяевам прекрасный подарок, заработав удаление. Кевин Дансо дважды сфолил в начале каждой из половин и ушел с поля за полчаса с лишним до конца матча. Даже при таком раскладе Париж не набросился на соперника. Месси вскоре вывел свою команду вперёд, неотразимо пробив издали. Но был проблеск гениального индивидуального мастерства, а не результат стараний команды. И кстати, всего четвертый гол Лео в Лиге 1.

Но даже эту неприглядную победу удержать Париж не смог, пропустив в большинстве. Франк Эс от отчаяния бросил в бой Корентина Жана, который выходит в старте даже реже, чем Лео забивает. И у которого было ноль результативных действий в сезоне. Жан вышел и сравнял счёт за пару минут до финального свистка. Титул титулом, а жизни в игре Парижа как не было, так и нет. А теперь нет даже желания.

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В статье: Пари Сен-Жермен (Париж) Ланс
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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
24.04.2022 в 00:02
ПСЖ відчував, що чемпіонство нікуди не втече... І досягнув його особливо не напружуючись... Мбаппе вчергове "провалив" гру. Мессі забив чудовий гол, отримав найкращу оцінку від whoscored, хоч справжньою зіркою гри не став. Бо ПСЖ справді яскраву гру не демонструвало та за перемогу не билося... Так бажали виграти у прогулянковому темпі.
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