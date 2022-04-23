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ПСЖ – Ланс 1:1. Подпорченный праздник
Титул возвращается в Париж
Фото: Paris Saint-Germain/Twitter
Лига 1, 34-й тур
Париж, Парк де Пренс
ПСЖ – Ланс 1:1
Гол: Месси 68 – Жан 88
ПСЖ: Навас – Кимпембе, Рамос, Маркиньос – Мендеш, Гейе (Данилу, 81), Верратти, Хакими (Ди Мария, 76) – Неймар, Мбаппе, Месси
Ланс: Лека – Ву, Дансо, Гради – Франковски (Жан, 82), Фофана, Дукуре, Клаус (Мачадо, 73) – Кошта (Ганаго, 73), Сотока (Саид, 82) – Мюинга (Айдара, 61)
Предупреждения: Рамос 57, Верратти 73, Маркиньос 78, Неймар 90 – Дансо 9
Удаление: Дансо 57 (вторая жёлтая)
"Пари Сен-Жермен" вернул себе титул чемпиона Франции, поделив очки с "Лансом". За 4 тура до финиша Париж оторвался от "Марселя" на 13 очков по потерянным, что сделало их недосягаемыми для преследователей. Первый серьёзный титул Маурисио Почеттино в карьере, хотя с ресурсом столичного клуба это сложно причислить к достижениям.
Чемпионский матч отлично характеризует и весь проект "Пари Сен-Жермен", и их игру в этом сезоне в частности. Даже заполненная домашняя арена "Парк де Пренс" и возможность отпраздновать титул яркой победой не смогли в достаточной мере мотивировать команду Почеттино. Безусловно, "Ланс" является очень непростым соперником, но дело не в них.
После неспешного первого тайма "кроваво-жёлтые" преподнесли хозяевам прекрасный подарок, заработав удаление. Кевин Дансо дважды сфолил в начале каждой из половин и ушел с поля за полчаса с лишним до конца матча. Даже при таком раскладе Париж не набросился на соперника. Месси вскоре вывел свою команду вперёд, неотразимо пробив издали. Но был проблеск гениального индивидуального мастерства, а не результат стараний команды. И кстати, всего четвертый гол Лео в Лиге 1.
Но даже эту неприглядную победу удержать Париж не смог, пропустив в большинстве. Франк Эс от отчаяния бросил в бой Корентина Жана, который выходит в старте даже реже, чем Лео забивает. И у которого было ноль результативных действий в сезоне. Жан вышел и сравнял счёт за пару минут до финального свистка. Титул титулом, а жизни в игре Парижа как не было, так и нет. А теперь нет даже желания.
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