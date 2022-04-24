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ПСЖ стал чемпионом Франции в 10 раз, вернув титул после поражения от Лилля в прошлом сезоне
Это повторение рекорда Сент-Этьена
Фото: Ligue 1
"ПСЖ" сыграл в ничью с "Лансом" со счетом 1:1, благодаря чему стал чемпионом Франции в рекордный 10 раз. Столько же побед в Лиге 1 есть только у "Сент-Этьена", в последний раз побеждавшего в сезоне 1980/81. Клуб добился бы такого результата еще год назад, не упусти трофей в борьбе с "Лиллем".
"ПСЖ" набрали 78 очков в 34 турах чемпионата, у второй команды – "Марселя" – отставание в 16 очков. За пять оставшихся туров "Олимпик" не сможет набрать больше максимально возможных 15 очков.
Этот титул стал первым клубным трофеем для игроков парижан Лионеля Месси и Серхио Рамоса не с "Барселоной" и мадридским "Реалом" соответственно. Для главного тренера Маурисио Почеттино это первый титул чемпиона страны в качестве тренера.
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