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ПСЖ стал чемпионом Франции в 10 раз, вернув титул после поражения от Лилля в прошлом сезоне

Франция
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Это повторение рекорда Сент-Этьена

ПСЖ стал чемпионом Франции в 10 раз, вернув титул после поражения от Лилля в прошлом сезоне

Фото: Ligue 1

UA-Футбол
Новина українською

"ПСЖ" сыграл в ничью с "Лансом" со счетом 1:1, благодаря чему стал чемпионом Франции в рекордный 10 раз. Столько же побед в Лиге 1 есть только у "Сент-Этьена", в последний раз побеждавшего в сезоне 1980/81. Клуб добился бы такого результата еще год назад, не упусти трофей в борьбе с "Лиллем".

"ПСЖ" набрали 78 очков в 34 турах чемпионата, у второй команды – "Марселя" – отставание в 16 очков. За пять оставшихся туров "Олимпик" не сможет набрать больше максимально возможных 15 очков.

Этот титул стал первым клубным трофеем для игроков парижан Лионеля Месси и Серхио Рамоса не с "Барселоной" и мадридским "Реалом" соответственно. Для главного тренера Маурисио Почеттино это первый титул чемпиона страны в качестве тренера.

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В статье: Серхио Рамос Лионель Месси Маурисио Почеттино Пари Сен-Жермен (Париж) ПСЖ
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