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Вложил в девятку. ВИДЕО, как Месси забил в чемпионском матче ПСЖ

Франция
(1 голосов)

Вспышка инопланетянина

Вложил в девятку. ВИДЕО, как Месси забил в чемпионском матче ПСЖ

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Очевидно, фанаты Пари Сен-Жермена и Лионеля Месси ожидали от него более яркого выступления в течение сезона, чем получилось в итоге. В конце концов аргентинец получил свой очередной трофей - в субботу, 23 апреля, ПСЖ оформил свой десятый чемпионский титул в клубной истории. После ничьей с «Лансом» парижане стали недостижимыми для ближайшего преследователя – «Марселя».

Приложился к этому и Месси. Именно он в середине второго тайма открыл счет отличным дальним ударом. Этот гол стал четвертым в текущем чемпионате для Лионеля, еще 13 раз он ассистировал партнерам.

Полный видеообзор матча Пари Сен-Жермен – Ланс 1:1

Голы: Месси 68 – Жан 88

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В статье: Лионель Месси Пари Сен-Жермен (Париж) лучшие голы
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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
24.04.2022 в 12:36
Так двозначної цифри по голам у цьому чемпіонаті Мессі не досягти... А що поробиш, коли ти вже не головний у команді. Бо в ПСЖ своїх бомбардирів вистачає... І пенальті, навіть штрафні це не для Ліонеля... Утім він ще творить... 13 асистів в новій команді це аби яке досягнення!
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