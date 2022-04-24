Вложил в девятку. ВИДЕО, как Месси забил в чемпионском матче ПСЖ

Очевидно, фанаты Пари Сен-Жермена и Лионеля Месси ожидали от него более яркого выступления в течение сезона, чем получилось в итоге. В конце концов аргентинец получил свой очередной трофей - в субботу, 23 апреля, ПСЖ оформил свой десятый чемпионский титул в клубной истории. После ничьей с «Лансом» парижане стали недостижимыми для ближайшего преследователя – «Марселя».

Приложился к этому и Месси. Именно он в середине второго тайма открыл счет отличным дальним ударом. Этот гол стал четвертым в текущем чемпионате для Лионеля, еще 13 раз он ассистировал партнерам.

Полный видеообзор матча Пари Сен-Жермен – Ланс 1:1

Голы: Месси 68 – Жан 88