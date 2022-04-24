Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вложил в девятку. ВИДЕО, как Месси забил в чемпионском матче ПСЖ
Вспышка инопланетянина
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Очевидно, фанаты Пари Сен-Жермена и Лионеля Месси ожидали от него более яркого выступления в течение сезона, чем получилось в итоге. В конце концов аргентинец получил свой очередной трофей - в субботу, 23 апреля, ПСЖ оформил свой десятый чемпионский титул в клубной истории. После ничьей с «Лансом» парижане стали недостижимыми для ближайшего преследователя – «Марселя».
Приложился к этому и Месси. Именно он в середине второго тайма открыл счет отличным дальним ударом. Этот гол стал четвертым в текущем чемпионате для Лионеля, еще 13 раз он ассистировал партнерам.
Полный видеообзор матча Пари Сен-Жермен – Ланс 1:1
Голы: Месси 68 – Жан 88
Популярное сейчас
- Канада передала Украине высокоточные дальнобойные снаряды. Стоимость одного - $112 тысяч
- Плюс еще 200 уничтоженных оккупантов и 87 единиц техники. Генштаб ВСУ подытожил минувшие сутки войны против россии
- В направлении Харькова россияне развернули Искандеры
- ПСЖ стал чемпионом Франции в 10 раз, вернув титул после поражения от Лилля в прошлом сезоне
- Ирина и Николай Морозюки стали родителями во второй раз. ФОТО
- Настоящий лидер. Капитан Вест Хэма плакал после матча с Лионом, а потом убирался в раздевалке