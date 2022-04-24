Доннарумма: Я останусь в ПСЖ, чтобы играть в стартовом составе

Итальянский голкипер "Пари Сен-Жермен" Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал свое будущее в состоянии парижского клуба.

"Я останусь в "ПСЖ", чтобы играть в стартовом составе. Дуализм с Навасом никому не приносит пользы.

Скудетто? Я болею за "Милан". Пиоли проделал отличную работу", – сказал вратарь.