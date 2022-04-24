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Доннарумма: Я останусь в ПСЖ, чтобы играть в стартовом составе
Итальянец настроен бороться за место в старте с Навасом
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Итальянский голкипер "Пари Сен-Жермен" Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал свое будущее в состоянии парижского клуба.
"Я останусь в "ПСЖ", чтобы играть в стартовом составе. Дуализм с Навасом никому не приносит пользы.
Скудетто? Я болею за "Милан". Пиоли проделал отличную работу", – сказал вратарь.
Вчера "ПСЖ" сыграл вничью с "Лансом" со счетом 1:1, благодаря чему стал чемпионом Франции в рекордный 10 раз.
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Источник:Twitter Nico Schira
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