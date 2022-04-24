Франция
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Макрон побеждает Ле Пен на президентских выборах
путинская фанатка проигрывает гонку
Getty Images / Global Images Ukraine
Действующий президент Франции Макрон побеждает на президентских выборах. Об этом сообщают данные французских экзит-поллов.
По данным сразу нескольких социологических служб Макрон получает не менее 58,5%. В то время, когда Ле Пен набирает около 42%. Разница составляет – 16%.
- IPSOS: Макрон – 58,2%, Ле Пен – 41,8%;
- IFOP: Макрон – 58%, Ле Пен – 42%;
- Elabe: Макрон – 57,6%, Ле Пен – 42,4%.
Известно, что Ле Пен имеет радикально правые взгляды и является сторонником путинского режима.
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Источник:Sky News
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Комментарии (3)
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Просто Квашин (Харьков)
24.04.2022 в 21:51
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jeremi33-3 (Сумы)
24.04.2022 в 21:50
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Лекарь (село Дарница)
24.04.2022 в 21:45
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