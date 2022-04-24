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Макрон побеждает Ле Пен на президентских выборах

Франция
Обновлено
(1 голосов)

путинская фанатка проигрывает гонку

Макрон побеждает Ле Пен на президентских выборах

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Действующий президент Франции Макрон побеждает на президентских выборах. Об этом сообщают данные французских экзит-поллов.

По данным сразу нескольких социологических служб Макрон получает не менее 58,5%. В то время, когда Ле Пен набирает около 42%. Разница составляет – 16%.

  • IPSOS: Макрон – 58,2%, Ле Пен – 41,8%;
  • IFOP: Макрон – 58%, Ле Пен – 42%;
  • Elabe: Макрон – 57,6%, Ле Пен – 42,4%.

Известно, что Ле Пен имеет радикально правые взгляды и является сторонником путинского режима.

Макрон побеждает Ле Пен на президентских выборах - изображение 1
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В статье: война с Россией Эммануэль Макрон
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Источник:
Sky News

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Комментарии (3)
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Просто Квашин (Харьков)
24.04.2022 в 21:51
Прошманда старая пролетела, как фанера над Парижем... И деньги х у....да прос....ла
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jeremi33-3 (Сумы)
24.04.2022 в 21:50
Погано, що у Франції не знайшлося такого, як Боріс Джонсон... Але вже краще телефонне сцикло Макрон, ніж повністю проросійська хвойда Ле Пен
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Лекарь (село Дарница)
24.04.2022 в 21:45
Хз, як реагувати на це. Макрон- повія та шмакля, а ЛЕ пен таж сама повія. Можливо, не шмакля, але перевіряти якось нема бажання
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