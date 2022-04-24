Макрон побеждает Ле Пен на президентских выборах

Действующий президент Франции Макрон побеждает на президентских выборах. Об этом сообщают данные французских экзит-поллов.

По данным сразу нескольких социологических служб Макрон получает не менее 58,5%. В то время, когда Ле Пен набирает около 42%. Разница составляет – 16%.

IPSOS: Макрон – 58,2%, Ле Пен – 41,8%;

IFOP: Макрон – 58%, Ле Пен – 42%;

Elabe: Макрон – 57,6%, Ле Пен – 42,4%.

Известно, что Ле Пен имеет радикально правые взгляды и является сторонником путинского режима.