Лига 1. Лилль сорвал планы Страсбура, Жерсон принёс Марселю победу

Лига 1, 34-й тур

Лилль, Пьер Моруа

Лилль – Страбур 1:0

Гол: Челик 87

Лилль: Жардим – Гудмундссон, Ботман, Фонте, Челик – Веа, Саншеш, Андре (Онана, 73), Жегрова (Гомес, 64) – Йылмаз, Дэвид

Страсбур: Селс – Каси, Джику (Ле Маршан, 83), Ньямси, Перрен (Сахи, 89), Гильбер – Бельгард, Прчич (Сиссоко, 70), Томассон – Гамейро (Диалло, 70), Ажорк

Предупреждения: Гудмундссон 36, Ботман 60 – Перрен 40, Гильбер 70, Джику 71

В случае победы "Страсбур" мог сравняться по очкам с "Ренном" и "Монако", продолжив борьбу за зону Лиги Чемпионов. Но выездная игра на "Пьер Моруа" не предвещала для команды Жульена Стефана ничего хорошего. "Лилль" хоть и далёк от образца чемпионского сезона, но у них давно зуб на le Racing – уже 8 матчей кряду "доги" им не уступают. Забегая вперёд, серия продолжилась, и "Страсбур" практически выбыл из гонки.

"Страсбур" не спешил наращивать обороты, в первом тайме полагаясь на свои стандарты. С одного из них Ажорк классно сыграл на втором этаже, но Жардим был на высоте. У "Лилля" в первые 45 минут кроме опасного выстрела Саншеша ничего не было.

После перерыва игра ожила. Гамейро сначала проверил каркас ворот после очередного стандарта, а затем остро пробивал в дальний угол из пределов штрафной, но Жардим снова выручил. Опытный ветеран так и ушёл с поля без гола, в десятый раз кряду, а "Лилль" ещё и вырвал победу в концовке. Бурак Йылмаз хоть и вернулся после дисквалификации, но больше запомнился попаданиями в офсайды. Зато вот его соотечественник Зеки Челик был в ударе, отправив мяч в сетку после кросса Тимоти Веа на 87-й минуте. 1:0.

-3 от третьего места при худшей разнице мячей, и матчи с "ПСЖ" и "Марселем" на финише сезона. Пожалуй, шансов на воплощение лигочемпионовской мечты больше нет.

Реймс, Огюст Делон

Реймс – Марсель 0:1

Гол: Жерсон 83

Реймс: Райкович – Конан, Абдельхамид, Фас, Гравийон, Фокет (Бузи, 79) – Локо (Мунеци, 46), Матусива (Кеббаль, 89), Лопи – Мбюкю (Зенели, 46), Ван Берген (Туре, 63)

Марсель: Манданда – Колашинац (Жерсон, 46), Перес, Салиба, Ронжье – Гуйе, Камара (Чалета-Цар, 79), Гендузи – Арит (Пайет, 46), Милик (Дьенг, 79), Ундер (Лирола, 73)

Предупреждения: Локо 28 – Перес 5

"Марсель" закрепил за собой второе место благодаря трудной выездной победе на "Огюст Делон". "Реймс" сделал ставку на надёжность обороны (меньше всего пропущенных мячей за пределами топ-6), закрылся на своей половине и сдерживал "провансальцев" более 80 минут.

Возвращение Аркадиуша Милика после травмы, оставившей его вне игры на месяц, придало импульс атаке "Марселя", но хозяева держались. Плотный дальний удар поляка в дебюте отразил Райкович, а минут через 15 Гравийон остановил Милика в самый последний момент. При полном доминировании "Марсель" не раз мог пропустить.

Реальную разницу сделал 37-летний Манданда, вернувший себе место в воротах в последние недели. В конце первого тайма ветеран увлёкся и вышел слишком далеко из ворот – Пересу пришлось выносить мяч с линии. Но в целом Манданда объективно выручал свою команду, а также уверенно действовал на мяче, чего ожидает от своего вратаря Хорхе Сампаоли.

Выдержав контратаки хозяев после перерыва, "Марсель" принялся нагнетать давление у ворот Райковича, и в конце концов достиг своего. "Провансальцы" быстро разыграли корнер, свободный Жерсон на переступах дерзко ворвался в штрафную и неотразимо пробил в дальний угол. 0:1. "Марсель" близок к тому, чтобы гарантировать себе ЛЧ на следующий сезон.