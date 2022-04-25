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Почеттино был против подписания Рамоса прошлым летом

Франция
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Из предпочтений менеджера летом был подписан только Хакими

Почеттино был против подписания Рамоса прошлым летом

Фото: twitter.com/PSG_inside

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Главный тренер "ПСЖ" Маурисио Почеттино недоволен низким влиянием на трансферы и философию клуба, сообщает Sky Sports. Во время летней трансферной кампании его мнение почти не учитывалось.

Сообщается, что, не считая покупки защитника Ашрафа Хакими, в ходе летней трансферной кампании его мнение почти не учитывалось, а некоторых футболистов он в принципе не хотел видеть в команде, как защитника Серхио Рамоса.

Отмечается, что аргентинцу так и не удалось устроить жизнь в Париже. До последних месяцев он проживал в отеле, а его семья так и осталась в Лондоне.

Ранее сообщалось, что Антонио Конте хочет занять место Маурисио в "ПСЖ".

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В статье: Серхио Рамос Антонио Конте Маурисио Почеттино Ашраф Хакими ПСЖ
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Источник:
skysports.com

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