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Почеттино был против подписания Рамоса прошлым летом
Из предпочтений менеджера летом был подписан только Хакими
Фото: twitter.com/PSG_inside
Главный тренер "ПСЖ" Маурисио Почеттино недоволен низким влиянием на трансферы и философию клуба, сообщает Sky Sports. Во время летней трансферной кампании его мнение почти не учитывалось.
Сообщается, что, не считая покупки защитника Ашрафа Хакими, в ходе летней трансферной кампании его мнение почти не учитывалось, а некоторых футболистов он в принципе не хотел видеть в команде, как защитника Серхио Рамоса.
Отмечается, что аргентинцу так и не удалось устроить жизнь в Париже. До последних месяцев он проживал в отеле, а его семья так и осталась в Лондоне.
Ранее сообщалось, что Антонио Конте хочет занять место Маурисио в "ПСЖ".
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