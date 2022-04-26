Тулуза спустя два года возвращается в Лигу 1

"Тулуза" обыграла "Ньор" (2:0) в рамках 35 тура Лиги 2 и гарантировала себе выход в Лигу 1. "Фиолетовые" опережают "Аяччо" на 8 очков за 3 тура до конца.

"Тулуза" вылетела из Лиги 1 по итогам сезона 2019/2020 и 2 года не выступала в высшем дивизионе.

В прошлом году "Тулуза" заняла 3 место по итогам розыгрыша Лиги 2, что не позволило команде выйти в Лигу 1.

"Фиолетовые" идут на 1 месте после 35 туров с 76 очками. В прошлом сезоне команда по итогам чемпионата набрала 70 очков.