  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Ливерпуль составит конкуренцию Реалу в борьбе за полузащитника Монако
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ливерпуль составит конкуренцию Реалу в борьбе за полузащитника Монако

Франция
(2 голосов)

Тем не менее, "Реал" все равно считается основным претендентом

Ливерпуль составит конкуренцию Реалу в борьбе за полузащитника Монако

Фото: twitter.com/AS_Monaco

Новина українською

Главному тренеру "Ливерпуля" Юргену Клоппу нравится игра полузащитника "Монако" Орельена Тчуамени, сообщает Foot Mercato. "Красные" уже ведут переговоры с окружением молодого футболиста.

Сообщается, что со спортивной точки зрения оба варианта для Орельена равноценны, но предложение "Ливерпуля" привлекательнее в финансовом плане.

В любом случае, "Реал" дольше ведет переговоры с полузащитником и все ещё считается фаворитом.

В этом сезоне Орельен выходил на поле в футболке "Монако" 47 матчей, забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 22-летнего хавбека в 40 миллионов евро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал (Мадрид) Ливерпуль Монако Орельен Тчуамени
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
footmercato.net

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...