Ливерпуль составит конкуренцию Реалу в борьбе за полузащитника Монако

Главному тренеру "Ливерпуля" Юргену Клоппу нравится игра полузащитника "Монако" Орельена Тчуамени, сообщает Foot Mercato. "Красные" уже ведут переговоры с окружением молодого футболиста.

Сообщается, что со спортивной точки зрения оба варианта для Орельена равноценны, но предложение "Ливерпуля" привлекательнее в финансовом плане.

В любом случае, "Реал" дольше ведет переговоры с полузащитником и все ещё считается фаворитом.

В этом сезоне Орельен выходил на поле в футболке "Монако" 47 матчей, забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 22-летнего хавбека в 40 миллионов евро.