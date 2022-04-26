Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Жан-Пьер Папен: Если Мбаппе мечтает о Реале, пусть переходит, иначе будет жалеть всю свою жизнь
Мечты нужно реализовывать
Фото: twitter.com/PSG_inside
Обладатель Золотого мяча в составе "Марселя" Жан-Пьер Папен посоветовал нападающему "ПСЖ" Килиану Мбаппе не тянуть с переходом в "Реал". "Если это клуб, в которую он хочет перейти, надо переходить", – приводит его слова Eurosport.
"Я бы реализовал свою мечту. Нельзя идти против своей мечты.
Если "Реал" – это клуб, в который он хочет перейти, нужно переходить.
С отцом Мбаппе мы как-то перекинулись парой слов. Я сказал ему: "Если Килиан мечтает о "Реале", пусть переходит, иначе будет жалеть всю свою жизнь", – сказал бывший нападающий сборной Франции.
Текущее соглашение Килиана истекает в конце этого сезона.
Мбаппе в этом сезоне провел за "ПСЖ" 42 матча, забил 33 гола и отдал 22 голевые передачи.
Популярное сейчас
- "Чувствую себя виноватым". Палкин назвал свой большой провал в Шахтере
- Мэр Николаева: Город готовится к полномасштабному вторжению
- Экс-игрок Карпат отдал жизнь, защищая Украину от российских захватчиков
- Стать чемпионом и покинуть Париж. Именитый тренер может сменить Почеттино в ПСЖ
- Голливудский актер приехал во Львов, где спит на улице, ночует в бомбоубежищах и помогает людям
- Джавелины, Байрактары и украинские котики - уже на полках украинских магазинов игрушек. ФОТО