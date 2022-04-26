Жан-Пьер Папен: Если Мбаппе мечтает о Реале, пусть переходит, иначе будет жалеть всю свою жизнь

Обладатель Золотого мяча в составе "Марселя" Жан-Пьер Папен посоветовал нападающему "ПСЖ" Килиану Мбаппе не тянуть с переходом в "Реал". "Если это клуб, в которую он хочет перейти, надо переходить", – приводит его слова Eurosport.

"Я бы реализовал свою мечту. Нельзя идти против своей мечты.

Если "Реал" – это клуб, в который он хочет перейти, нужно переходить.

С отцом Мбаппе мы как-то перекинулись парой слов. Я сказал ему: "Если Килиан мечтает о "Реале", пусть переходит, иначе будет жалеть всю свою жизнь", – сказал бывший нападающий сборной Франции.

Текущее соглашение Килиана истекает в конце этого сезона.

Мбаппе в этом сезоне провел за "ПСЖ" 42 матча, забил 33 гола и отдал 22 голевые передачи.