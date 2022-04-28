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Почеттино: На сегодня я точно остаюсь в ПСЖ на следующий сезон. Мбаппе тоже

Франция
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Как много уже было таких заявлений перед громкими уходами

Почеттино: На сегодня я точно остаюсь в ПСЖ на следующий сезон. Мбаппе тоже

Фото: twitter.com/PSG_inside

Новина українською

Главный тренер "ПСЖ" Маурисио Почеттино утвердительно ответил на вопрос, останется ли он в клубе на следующий сезон. Его слова приводит журналист Фабрицио Романо.

– Во сколько процентов вы оцениваете вероятность того, что останетесь в "ПСЖ" на следующий сезон?

– На сегодняшний день я точно остаюсь. То же самое касается и Килиана Мбаппе, – сказал Почеттино.

Ранее сообщалось, что Почеттино близок к отставке в "ПСЖ". Якобы менеджеру не нравятся условия работы, а руководство не устраивают результаты.

Килиана Мбаппе уже второе трансферное окно хочет подписать мадридский "Реал". Летом француз станет свободным агентом, если игрок так и не договорится с "ПСЖ" о новом соглашении.

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В статье: Маурисио Почеттино Реал (Мадрид) ПСЖ
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Комментарии (1)
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Крістофер (Луцьк)
28.04.2022 в 19:11
Шкода Марсіо як людину. Підписали пішохода, заставляють ставити його в основу і при цьому вимагають від тренера результатів. А ти попробуй зроби їх, коли в тебе 10 гравців і один пішохід.
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