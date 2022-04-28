Почеттино: На сегодня я точно остаюсь в ПСЖ на следующий сезон. Мбаппе тоже

Главный тренер "ПСЖ" Маурисио Почеттино утвердительно ответил на вопрос, останется ли он в клубе на следующий сезон. Его слова приводит журналист Фабрицио Романо.

Mauricio Pochettino when asked about percentage for his future at Paris Saint-Germain next season: “As of today, I’m 100% staying - and same for Kylian Mbappé”. ???????????? #PSG — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 28, 2022

– Во сколько процентов вы оцениваете вероятность того, что останетесь в "ПСЖ" на следующий сезон?

– На сегодняшний день я точно остаюсь. То же самое касается и Килиана Мбаппе, – сказал Почеттино.

Ранее сообщалось, что Почеттино близок к отставке в "ПСЖ". Якобы менеджеру не нравятся условия работы, а руководство не устраивают результаты.

Килиана Мбаппе уже второе трансферное окно хочет подписать мадридский "Реал". Летом француз станет свободным агентом, если игрок так и не договорится с "ПСЖ" о новом соглашении.