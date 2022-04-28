Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Почеттино: На сегодня я точно остаюсь в ПСЖ на следующий сезон. Мбаппе тоже
Как много уже было таких заявлений перед громкими уходами
Фото: twitter.com/PSG_inside
Главный тренер "ПСЖ" Маурисио Почеттино утвердительно ответил на вопрос, останется ли он в клубе на следующий сезон. Его слова приводит журналист Фабрицио Романо.
Mauricio Pochettino when asked about percentage for his future at Paris Saint-Germain next season: “As of today, I’m 100% staying - and same for Kylian Mbappé”. ???????????? #PSG— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 28, 2022
– Во сколько процентов вы оцениваете вероятность того, что останетесь в "ПСЖ" на следующий сезон?
– На сегодняшний день я точно остаюсь. То же самое касается и Килиана Мбаппе, – сказал Почеттино.
Ранее сообщалось, что Почеттино близок к отставке в "ПСЖ". Якобы менеджеру не нравятся условия работы, а руководство не устраивают результаты.
Килиана Мбаппе уже второе трансферное окно хочет подписать мадридский "Реал". Летом француз станет свободным агентом, если игрок так и не договорится с "ПСЖ" о новом соглашении.
Популярное сейчас
- Клуб АПЛ ведет переговоры по трансферу полузащитника Шахтера
- СМИ опубликовали ВИДЕО, как США готовят бронетранспортеры к отправке в Украину
- Фэйл ценой в титул. Безумный привоз игроков Интера, который стоил им поражения против Болоньи
- Стать чемпионом и покинуть Париж. Именитый тренер может сменить Почеттино в ПСЖ
- Голливудский актер приехал во Львов, где спит на улице, ночует в бомбоубежищах и помогает людям
- Гитарист известной группы Green Grey вступил в ряды ЗСУ