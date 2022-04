Почеттино: На сегодня я точно остаюсь в ПСЖ на следующий сезон. Мбаппе тоже

Главный тренер "ПСЖ" Маурисио Почеттино утвердительно ответил на вопрос, останется ли он в клубе на следующий сезон. Его слова приводит журналист Фабрицио Романо.

Mauricio Pochettino when asked about percentage for his future at Paris Saint-Germain next season: “As of today, I’m 100% staying - and same for Kylian Mbappé”. ???????????? #PSG